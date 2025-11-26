Le Vietnam figure parmi les 50 pays ayant les revenus de droits musicaux les plus élevés au monde

Selon le Centre vietnamien pour la protection des droits d’auteur sur la musique (VCPMC), le Vietnam se classe dans le Top 50 mondial des pays ayant les revenus de droits musicaux les plus élevés, et dans le Top 10 des pays ayant les revenus du numérique les plus élevés de la région Asie-Pacifique.

Photo : ND/CVN

Dans son rapport sur les collectes mondiales 2025 (Global Collections Report 2025), la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) a analysé les données de 2024 provenant de 228 organismes de gestion collective de plus de 111 pays et territoires. Les redevances mondiales des créateurs ont progressé de +6,6%, atteignant 13,97 milliards d’euros. La hausse du numérique (+11,2%) a été le principal moteur, portée par l’augmentation des abonnements et de nouveaux contrats de licences.

D’après ce rapport, le Vietnam se situe au 8ᵉ rang en Asie-Pacifique pour les revenus du numérique, atteignant 12 millions d’euros en 2024, dépassant Taïwan (Chine) et la Thaïlande. La croissance des revenus du numérique du Vietnam a atteint 15,7%, avec un poids du digital de 86,6%, l’un des plus élevés de la région, montrant la forte dépendance du marché aux plateformes en ligne.

Le Vietnam occupe aussi la 47ᵉ place mondiale en termes de collectes de droits d’auteur (14 millions d’euros, +12,7%). Cette progression reflète la dynamique du secteur.

Depuis début 2025 jusqu’au 18 novembre, le VCPMC a accueilli 734 nouveaux auteurs, portant le total à 7.072 membres. Au 3ᵉ trimestre 2025, plus de 108 milliards de dôngs ont été reversés aux ayants droit, dont 92,5 milliards aux auteurs vietnamiens et 15,7 milliards aux auteurs étrangers.

Le VCPMC est reconnu par la CISAC pour son modèle proche de ceux de la SACEM (France), JASRAC (Japon), GEMA (Allemagne) ou APRA AMCOS (Australie). Il échange des droits avec de nombreux membres de la CISAC, contribuant à la diffusion internationale des œuvres vietnamiennes et à la protection des droits d’auteurs.

VNA/CVN