Le Vietnam gagne le respect de la communauté internationale

En marge du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 tenu les 25 et 26 février à Hanoï, le président du Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, a répondu aux questions de la presse sur cet événement, la coopération entre le Vietnam et le Timor-Leste et les efforts de ce pays pour rejoindre l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Le président du Timor-Leste, Jose Ramos-Horta, a salué l'organisation efficace de l'événement par le gouvernement vietnamien et exprimé l'espoir que ce forum devienne une plateforme incontournable, attirant un nombre croissant de participants internationaux.

Jose Ramos-Horta a souligné les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans de nombreux domaines, mettant en avant son parcours historique marqué par la résilience et la détermination. Il a rappelé que le pays avait surmonté des épreuves majeures, réussissant non seulement à défendre son indépendance, mais aussi à reconstruire son économie et à renforcer son unité nationale. Ce qui impressionne le plus, c'est sa capacité de pardon, illustrée par la réconciliation avec les États-Unis et la France. C'est la raison pour laquelle le Vietnam a acquis un respect considérable sur la scène internationale.

Acquis du Vietnam

Le Vietnam a également connu une croissance économique impressionnante et cette croissance ne profite pas seulement à un petit groupe de la société, a fait savoir Jose Ramos-Horta.

Le Vietnam n'est pas seulement une puissance économique en plein essor, mais aussi un leader dans la numérisation, l'intelligence artificielle et la connectivité mondiale. Jose Ramos-Horta a exprimé son souhait d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines importants tels que les technologies de l'information, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, les produits pharmaceutiques et les soins de santé. Il a également émis son espoir que davantage d'entreprises vietnamiennes investiront au Timor-Leste.

Concernant l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN, le président du Timor-Leste a reconnu le soutien précieux du Vietnam, dont l'influence profonde au sein du bloc régional et sur la scène internationale.

Selon lui, le Timor-Leste a le potentiel de devenir une plaque tournante du transport aérien, du fret, des produits pharmaceutiques et de la mode, grâce à des accords commerciaux favorables avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe.

En outre, le Timor-Leste bénéficie de tarifs préférentiels, permettant à tout fabricant opérant sur son territoire d'exporter des marchandises en franchise de droits vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, le Japon, la République de Corée et la Chine. Les entreprises qui investissent au Timor-Leste, avec au moins 30 % d'exigence de contenu local, peuvent en profiter pour accéder à des marchés riches et potentiels.

Il s'agit d'un grand avantage que le Timor-Leste peut apporter à ses voisins et à l'ASEAN. Toutefois, outre les avantages économiques, les contributions les plus importantes dans le monde actuel, marquées par des conflits et une instabilité, est la stabilité et la paix.

Concluant sur l'importance de la paix et de la stabilité régionale, Jose Ramos-Horta a affirmé que le Timor-Leste souhaitait devenir un membre constructif de l'ASEAN, contribuant à l'unité et au développement commun du bloc, plutôt qu'à l'intensification des tensions existantes.

VNA/CVN