Cérémonie d'accueil en l’honneur du secrétaire général Tô Lâm à Pyongyang

Une cérémonie d'accueil solennelle a été organisée jeudi matin 9 octobre à Pyongyang en l'honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite d'État en République populaire démocratique de Corée (RPDC).

L’événement a été présidé par Kim Jong Un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC.

Photos : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, les deux dirigeants ont salué les délégations officielles des deux pays avant de prendre place sur l’estrade d’honneur. L’orchestre militaire a interprété les hymnes nationaux du Vietnam et de la RPDC, accompagnés d’une salve de 21 coups de canon, marquant le salut au secrétaire général Tô Lâm et à la haute délégation vietnamienne.

De grandes banderoles portant des messages tels que "Chaleureuse bienvenue au camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam" et "Longue vie à la solidarité et à l’amitié entre les peuples de la RPDC et du Vietnam", ornaient les abords de l’estrade. Des milliers de personnes, agitant les drapeaux des deux pays, ont acclamé avec enthousiasme les dirigeants.

Le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d'État de la RPDC, Kim Jong Un, a ensuite convié le secrétaire général Tô Lâm à passer en revue la garde d'honneur. Ensuite, les deux dirigeants sont revenus sur l'estrade d’honneur pour assister à un défilé militaire.

La RPDC compte parmi les premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, en 1950. Cette amitié traditionnelle a été cultivée par le Président Hô Chi Minh, le Président Kim Il Sung et par les générations successives de dirigeants des deux pays. Durant les luttes pour la libération nationale, la RPDC a apporté son soutien au Vietnam, lequel a également accompagné la RPDC dans les moments difficiles.

Photos : VNA/CVN

La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en RPDC réaffirme la politique étrangère cohérente du Vietnam, qui attache de l’importance aux relations avec les pays amis traditionnels.

Elle constitue une étape importante permettant aux plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays de discuter et de convenir d’orientations stratégiques pour pérenniser et approfondir l’amitié traditionnelle, renforcer la coopération bilatérale dans la nouvelle période, conformément aux règles internationales pertinentes et en réponse aux aspirations et aux souhaits des deux peuples.

VNA/CVN