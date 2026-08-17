Le Vietnam fait rayonner sa culture et son patrimoine à l’international

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, de nombreuses localités multiplient les initiatives culturelles et artistiques créatives. Du jazz et de la musique classique aux festivals et aux activités de préservation du patrimoine, ces événements contribuent à faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes.

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Le jazz, une passerelle entre Hanoï et le monde

Le Festival international de jazz de Hanoï 2026 - Hanoi Jazztival 2026, placé sous le thème "Jazz de Hanoï - Mélodies sans frontières", se tiendra du 17 au 19 septembre dans la capitale. Il réunira de nombreux artistes et groupes de renom venus de différents pays, avec l’ambition de proposer des spectacles de qualité et de favoriser les échanges, la coopération et le développement du réseau jazz entre le Vietnam et la communauté internationale.

Photo: VNA/CVN

Le festival ouvrira une série d’événements artistiques internationaux que Hanoï entend développer, aux côtés notamment du Festival Thang Long-Hanoï, du Festival culturel mondial, du Festival élargi des arts scéniques de Hanoï et du Festival international du film de Hanoï. Au programme figurent notamment l’exposition "Jazz & Rue", le programme "Woman in Jazz", un dialogue international sur "Hanoï et le jazz", un atelier consacré au langage du jazz dans la musique traditionnelle, ainsi que des jam sessions et des concerts.

Par ailleurs, l’Orchestre symphonique des jeunes d’Asie (AYO), réunissant plus de 100 jeunes artistes et musiciens de nombreux pays et territoires asiatiques, a donné deux concerts les 12 et 13 août à l'Opéra Ho Guom, à Hanoï. Cette formation constitue une passerelle entre les jeunes talents vietnamiens et leurs homologues de la région, leur offrant des occasions d’échange et de développement dans un environnement artistique international.

Valoriser le patrimoine historique

À Bac Ninh, un colloque scientifique consacré à la préservation et à la valorisation du système de sites historiques liés à la ligne de défense de la rivière Nhu Nguyêt a réuni chercheurs, experts et gestionnaires. La rencontre vise notamment à compléter les données et à évaluer pleinement les valeurs historique et culturelle de cet important ouvrage militaire datant de la résistance contre les Song (1075-1077), sous la direction du héros national Ly Thuong Kiêt.

Photo : VNA/CVN

Les résultats du colloque serviront de base scientifique à Bac Ninh pour finaliser le dossier de proposition de classement de la ligne de défense de la rivière Nhu Nguyêt au rang de site historique national spécial, ainsi que pour renforcer la préservation du patrimoine et son association au développement culturel et touristique.

À cette occasion, le Musée de Bac Ninh n°1 a également inauguré l’exposition thématique "De la terre du quan ho (chant populaire traditionnel de Bac Ninh) aux prisons de Côn Dao - Un cœur fidèle", présentant documents, photographies et objets liés à la tradition patriotique et révolutionnaire de Kinh Bac.

Le patrimoine culturel au service du tourisme

À Diên Biên, le Festival international des chants et danses folkloriques 2026, prévu fin août-début septembre, proposera notamment des spectacles de montgolfières ainsi qu’une série d’activités culturelles, artistiques et touristiques. Le festival contribuera à diversifier l’offre touristique, à promouvoir l’image d’une Diên Biên riche de traditions historiques et de diversité culturelle, et à renforcer les échanges culturels internationaux.

Du jazz moderne à la musique classique, des festivals culturels aux initiatives de préservation du patrimoine, ces activités insufflent une nouvelle vitalité à la vie culturelle et contribuent à faire de la culture une ressource importante pour le développement durable et l’intégration internationale du Vietnam.

VNA/CVN