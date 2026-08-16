Le Vietnam en marche vers un pôle culturel régional

Le Vietnam fait de la culture un levier essentiel de son développement durable. Entre reconnaissance internationale et essor de son économie créative, il déploie une stratégie ambitieuse pour accroître son influence mondiale et s’imposer comme un acteur culturel majeur en Asie.

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Le gouvernement a adopté une stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, avec comme objectif de renforcer le rayonnement de la culture nationale, de développer le soft power et de faire du pays un acteur culturel majeur en Asie du Sud-Est.

Ce document fixe les grandes orientations destinées à promouvoir plus largement les valeurs culturelles vietnamiennes dans le monde, tout en accélérant l’intégration internationale dans le domaine culturel.

Selon ce programme, la culture doit devenir un levier essentiel du développement rapide et durable. Les autorités entendent renforcer le pouvoir d’influence du pays, accroître son prestige et son influence sur la scène internationale et contribuer activement à la diversité des cultures et des civilisations mondiales. L’objectif est également de bâtir une culture moderne, profondément ancrée dans son identité nationale et ouverte sur le monde.

Vers des centres créatifs mondiaux

Pour l’ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, le récit du Vietnam contemporain doit être porté avec confiance et initiative, en inscrivant le pays au cœur des grandes dynamiques internationales. La diplomatie culturelle est appelée à promouvoir les traditions de paix, de dialogue, de respect du droit et de coopération qui caractérisent le Vietnam, tout en contribuant à l’enrichissement de la civilisation humaine.

La nouvelle stratégie donne également des objectifs chiffrés destinés à traduire cette ambition en résultats concrets. Le Vietnam, qui compte aujourd’hui plus de 70 inscriptions et reconnaissances accordées par l’UNESCO, soit le nombre le plus élevé parmi les pays de l’ASEAN, entend valoriser davantage ce patrimoine dans le cadre d’une économie culturelle durable.

En vertu du texte, d’ici 2030, le Vietnam élargira sa coopération culturelle avec les pays, territoires, organisations internationales, institutions culturelles et entreprises des industries créatives. Les secteurs prioritaires comprennent notamment le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel et la valorisation du patrimoine.

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Le gouvernement vise notamment d’obtention d’au moins cinq distinctions internationales de renom dans les domaines de la culture et des arts, en particulier dans la musique, le cinéma et la littérature. Il prévoit également de créer et d’assurer le fonctionnement durable de cinq festivals artistiques internationaux reflétant l’identité culturelle de grandes villes et provinces vietnamiennes, afin d’en faire des destinations culturelles reconnues à l’échelle régionale.

Le programme fixe aussi l’objectif d’obtenir la reconnaissance internationale d’au moins cinq nouvelles inscriptions ou distinctions internationales accordées par l’UNESCO et d’autres organisations spécialisées. Il prévoit, en outre, de développer au moins dix destinations de tourisme culturel et patrimonial capables de devenir des marques nationales compétitives à l’échelle mondiale, tout en créant entre un et trois nouveaux centres culturels dans des zones stratégiques à l’étranger.

Objectifs de rayonnement mondial

Parmi les objectifs annoncés figurent l’obtention d’une quinzaine de nouvelles récompenses internationales dans les domaines de la culture, des arts et des industries culturelles, ainsi que l’organisation d’au moins un événement d’envergure mondiale, tel qu’une exposition universelle, une exposition spécialisée ou une grande manifestation sportive ou culturelle internationale.

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Le texte prévoit également la création d’au moins cinq nouveaux Centres culturels du Vietnam à l’étranger dans les pays partenaires stratégiques globaux, ainsi que la reconnaissance internationale de quinze nouvelles inscriptions ou distinctions internationales. Le pays ambitionne par ailleurs de figurer parmi les trois premiers de l’ASEAN et les trente premiers au niveau mondial dans l’Indice mondial du soft power.

Le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, salue la richesse du patrimoine vivant vietnamien ainsi que l’engagement du pays dans la promotion de la culture au service du développement durable. Il met notamment en avant l’initiative vietnamienne ayant conduit l’UNESCO à adopter une Décennie internationale de la culture pour le développement durable, avec le soutien de 71 États.

Jonathan Wallace Baker préconise ainsi le développement d’écosystèmes créatifs associant formation, innovation, marchés culturels et emploi durable. Il plaide également pour le renforcement des partenariats entre l’État, les entreprises et les communautés locales, dans un cadre de gouvernance transparent garantissant un partage équilibré des responsabilités et des bénéfices.

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Pour atteindre ces objectifs, le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans le domaine de la diplomatie culturelle, tant au pays qu’à l’étranger, a été identifié comme l’un des piliers clés du dispositif. Le gouvernement prévoit de renforcer les compétences des personnels chargés de la diplomatie culturelle, au Vietnam comme dans les représentations diplomatiques à l’étranger. Des attachés culturels seront progressivement affectés dans les missions diplomatiques vietnamiennes, en priorité dans les pays partenaires stratégiques globaux d’ici 2030, avant une extension à l’ensemble des partenaires stratégiques d’ici 2045.

Enfin, le programme entend renouveler les méthodes de promotion de l’image culturelle du Vietnam à l’échelle mondiale. Les activités de diplomatie culturelle seront organisées à l’occasion des visites de haut niveau, tandis que les Semaines et les Journées culturelles du Vietnam à l’étranger seront modernisées et accompagnées d’une communication plus large. Le pays renforcera également sa présence dans les principaux festivals, foires, salons du livre, expositions et autres manifestations culturelles internationales. La diplomatie culturelle par le sport sera parallèlement développée à travers l’organisation et l’accueil de compétitions internationales, ainsi que la promotion des arts martiaux, des sports traditionnels et des jeux populaires vietnamiens auprès du public étranger.

Thuy Hà/CVN