L’art vietnamien sur papier dó s’expose à Vladivostok

Le consulat général du Vietnam à Vladivostok, en collaboration avec les autorités municipales, a inauguré le 15 août une exposition de peintures sur papier poonah, connu localement sous le nom de papier dó , intitulée "Couleurs et parfums du Vietnam", du peintre Ngô Duc Hoàng.

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Photo : VNA/CVN

Près de trente œuvres réalisées sur ce support traditionnel sont actuellement présentées au Centre d’art contemporain Artetage de Vladivostok, offrant une vision raffinée de la nature, des habitants et de la culture vietnamienne aux amateurs d’art locaux.

La cérémonie d’ouverture a réuni des représentants des autorités et organisations russes et vietnamiennes à Primorié, dont la Douma régionale, la ville de Vladivostok, le Consulat général du Vietnam, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne et des amateurs d’art.

Mme Daria Stegniy, maire adjointe de Vladivostok, a salué la portée de cet événement pour le renforcement des échanges culturels et des liens entre les deux peuples, soulignant que des œuvres exposées offrent un regard émouvant sur le pays et les Vietnamiens.

Mettre en lumière l'originalité de l'art traditionnel

Le consul général du Vietnam, Nguyên Viêt Kiên, a décrit l'exposition comme une activité culturelle majeure témoignant de la coopération étroite entre le consulat et la ville, rappelant que Vladivostok constitue depuis longtemps un pont historique, culturel et d’amitié entre le Vietnam et la Russie et les habitants des deux pays.

Fort de plus de trente ans de carrière et reconnu pour sa maîtrise de l'huile, de la soie et de la laque, l'artiste Ngô Duc Hoàng a choisi le papier dó pour cette présentation afin de mettre en lumière l'originalité de l'art traditionnel vietnamien auprès du public international.

Photo : VNA/CVN

Les tableaux, créés entre 2021 et 2026, explorent des thématiques variées, allant de la vie urbaine aux paysages montagneux du Nord-Ouest, en passant par les paysages naturels et le lotus, fleur nationale du Vietnam. Alliant réalisme, impressionnisme et romantisme, ces œuvres établissent un lien entre l’esprit contemporain et les souvenirs culturels.

Solovyov Sergey Vladimirovich, directeur du Centre d’art contemporain Artetage de Vladivostok, s’est dit impressionné par l’ampleur de cette exposition individuelle, un format rare parmi les délégations internationales, qui privilégient habituellement les expositions collectives.

Renforcer les liens entre les passionnés d’art

L’experte en études vietnamiennes Daria Mishukova a également exprimé son admiration pour les représentations du lotus et des fleurs de la région du Nord-Ouest, ainsi que pour la texture unique du papier dó, qu’elle affectionne particulièrement.

Un moment fort de l’événement a été la démonstration de peinture en direct réalisée par le peintre Ngô Duc Hoàng. Sous les yeux du public, il a créé une œuvre représentant le vieux quartier de Hanoï, capturant avec agilité l’essence de la vie quotidienne de la capitale.

Ngô Duc Hoàng a confié son souhait de transmettre la beauté rustique du Vietnam tout en insufflant un souffle contemporain à ce matériau ancestral, afin de renforcer les liens entre les passionnés d’art des deux nations.

L’exposition "Couleurs et parfums du Vietnam" se poursuivra jusqu’au 23 août, contribuant à promouvoir auprès du public russe de l’Extrême-Orient l’image d’un Vietnam accueillant et riche de son identité culturelle.

VNA/CVN