Le Vietnam veut faire des industries culturelles un nouveau moteur de la croissance

Plus de six mois après la publication, le 7 janvier 2026, de la Résolution N°80 du Bureau politique du Parti sur le développement de la culture vietnamienne, l’élaboration d’une Loi sur le développement des industries culturelles a été inscrite au programme législatif.

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Photo : VNA/CVN

Dans la conclusion de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, publiée le 30 juillet 2026, la Notification N°12-TB/BCDTW définit le développement des industries culturelles comme un nouveau moteur de croissance. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de coordonner avec les organismes concernés l’achèvement du projet de loi, afin de le soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa deuxième session, prévue en octobre, selon une procédure simplifiée.

Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer ces industries, notamment un riche patrimoine culturel, une jeune génération de créateurs, un marché de plus de 100 millions d’habitants et une infrastructure numérique en développement rapide. Ces conditions constituent une base favorable à l’élargissement des industries culturelles.

Selon les statistiques du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la valeur de production des industries culturelles vietnamiennes sur la période 2018-2022 a atteint en moyenne près de 1,06 million de milliards de dôngs, soit environ 44 milliards de dollars. Durant ces cinq années, le nombre d’établissements économiques actifs dans ce secteur a progressé en moyenne de 7,2% par an, pour atteindre 70.321 établissements en 2022. Les effectifs employés ont également augmenté à un rythme soutenu, de 7,4% en moyenne annuelle.

Ces chiffres montrent que les industries culturelles ont déjà constitué une base de marché et mobilisé des ressources importantes, mais que leur potentiel reste encore insuffisamment exploité. L’un des principaux obstacles réside dans le système de politiques et de lois. Les législations sectorielles actuelles répondent essentiellement aux exigences de gestion de chaque domaine pris séparément et ne permettent pas encore de relier efficacement les différentes ressources afin de créer des chaînes de valeur complètes.

En conséquence, les différents secteurs des industries culturelles fonctionnent encore de manière fragmentée. De nombreuses entreprises créatives, notamment dans les domaines des jeux vidéo et de l’animation, travaillent principalement en sous-traitance pour les marchés internationaux, sans parvenir encore à créer des actifs de propriété intellectuelle sous leur propre marque.

L’expérience internationale montre que la compétitivité des industries culturelles dépend notamment de la capacité à perfectionner rapidement les institutions et les cadres juridiques. Plusieurs pays considèrent désormais ces industries comme un secteur stratégique et leur accordent une priorité particulière. La République de Corée, par exemple, a adopté dès 1999 une loi-cadre visant à promouvoir le développement des industries culturelles.

Le 22 juillet 2026, la République de Corée a en outre ajouté 150 milliards de wons, soit environ 108 millions de dollars, au Fonds de développement de la valeur culturelle. Quelque 100 milliards de wons sont destinés à l’intelligence artificielle (IA) et à la propriété intellectuelle, avec une priorité accordée aux entreprises utilisant l’IA pour la création de contenus et l’adaptation d’actifs de propriété intellectuelle dans la musique, les jeux vidéo et l’audiovisuel. Les 50 milliards de wons restants sont destinés à soutenir la production et la distribution de contenus traditionnels.

La Chine, qui ne dispose pas encore d’une loi spécifique sur les industries culturelles, a pour sa part adopté de nombreux textes réglementaires pour soutenir ce secteur. Le 28 juillet dernier, elle a notamment ouvert les données relatives aux sites et vestiges culturels appartenant à l’État, créant ainsi une nouvelle source de ressources pour le développement d’actifs de propriété intellectuelle culturelle.

Ces évolutions montrent que les principales industries culturelles asiatiques renforcent simultanément leurs politiques en faveur de l’IA et de la propriété intellectuelle. La concurrence se joue désormais aussi sur la capacité à perfectionner les cadres institutionnels et à libérer les ressources créatives.

Dans cette perspective, le projet de loi vietnamien devrait s’articuler autour de plusieurs grands axes, dont l’écosystème des industries culturelles, la propriété intellectuelle culturelle, les infrastructures, les ressources humaines et la création de plateformes d’échange dédiées aux industries culturelles.

Un cadre juridique doté d’une vision à long terme, capable de mobiliser les ressources et de s’adapter avec souplesse aux évolutions technologiques et aux mutations du marché, permettra de transformer le potentiel culturel en capacité de compétitivité nationale. Il devrait ainsi contribuer à faire des industries culturelles un nouveau moteur du développement du Vietnam.

VNA/CVN