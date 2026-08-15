Hanoï

La citadelle de Cô Loa proposée pour la Liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le site antique de Cô Loa, considéré comme l’une des plus anciennes capitales d’Asie et un haut lieu de l’histoire vietnamienne, sera proposé pour inscription sur la Liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa valeur historique, culturelle et archéologique exceptionnelle en fait un candidat majeur à cette reconnaissance internationale.

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Photo : TTVH/CVN

Le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, en collaboration avec l’Association vietnamienne des sciences historiques, a récemment organisé un séminaire visant à identifier et à préciser les arguments scientifiques relatifs à la valeur universelle exceptionnelle du site.

Cette initiative constitue une étape importante vers la finalisation du dossier qui sera soumis à l’UNESCO en vue de l’inscription de Cô Loa sur la Liste indicative du patrimoine mondial.

Un site historique exceptionnel

Cô Loa a joué un rôle majeur dans l’histoire de la fondation et de la défense du Vietnam. Elle fut non seulement la capitale de l’État d’Âu Lac sous le règne du roi An Duong Vuong (vers le IIIe siècle avant J.-C.), puis sous celui de Ngô Quyên au Xe siècle, mais également un important centre politique, militaire et culturel, étroitement lié aux différentes phases du développement historique du Vietnam.

La citadelle se composait d’un vaste système de fortifications, de techniques de construction uniques et d’un réseau de douves interconnectées. Elle abritait également des espaces d’habitat, de pratiques spirituelles et de vie communautaire qui se sont perpétués pendant plus de deux millénaires.

Ces éléments font de Cô Loa un site patrimonial exceptionnel, témoignant de la formation des premiers États vietnamiens et de la civilisation du fleuve Rouge. Ces valeurs sont non seulement essentielles à la compréhension de l’histoire du pays, mais constituent également une base importante pour les recherches en cours et les études comparatives avec des sites patrimoniaux similaires dans la région et dans le monde.

Lors du séminaire, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a déclaré que la recherche, la préservation et la valorisation des valeurs du site historique de Cô Loa constituaient non seulement des exigences en matière de conservation du patrimoine, mais aussi des missions étroitement liées à la stratégie de développement de la ville dans la nouvelle ère.

"La préparation du dossier pour l’UNESCO vise non seulement à honorer les valeurs de ce patrimoine historique et culturel, mais aussi à affirmer sa profondeur historique, son identité culturelle et son importance pour Thang Long-Hanoï au sein de la civilisation humaine", a déclaré Mme Hà.

"Elle crée une dynamique permettant de valoriser les ressources culturelles au service d’un développement rapide et durable de la ville et de concrétiser la vision de croissance de Hanoï".

Selon Nguyên Thanh Quang, directeur du Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï, les travaux et recherches menés par les chercheurs au cours du siècle dernier ont démontré que Cô Loa n’était pas seulement une place forte militaire, une capitale et un ancien village, mais aussi un vaste espace de pouvoir organisé, caractérisé par l’étroite interdépendance entre les fortifications, le système hydraulique, l’habitat, les activités de production et l’environnement naturel.

"Cô Loa constitue un témoignage matériel essentiel de la formation des premiers États vietnamiens, fondés sur la culture de Dông Son. Ce site reflète la convergence des savoir-faire métallurgiques, de la riziculture irriguée, du transport fluvial, des techniques militaires et de l’organisation sociale", a déclaré Quang.

"Par conséquent, l’importance de Cô Loa dépasse le cadre de l’histoire vietnamienne ; elle contribue également à éclairer une phase cruciale de la formation et du développement des premiers États d’Asie du Sud-Est".

Valeur universelle exceptionnelle

Photo : TTVH/CVN

Le site archéologique de Cô Loa comprend des fortifications ainsi que des monuments historiques et architecturaux situés dans la commune de Dông Anh, au sein d’une zone de conservation d’environ 860 hectares.

On y trouve des espaces villageois traditionnels, ainsi que de nombreuses fêtes et coutumes que la communauté continue de perpétuer aujourd’hui.

Selon le Professeur associé Vu Van Quân, de l’Université des sciences sociales et humaines, la valeur universelle exceptionnelle de Cô Loa se manifeste notamment à travers son système de remparts, son ancien réseau hydraulique et un ensemble de sites archéologiques datant de différentes périodes, liés à l’habitat et à la métallurgie, ainsi qu’à travers la préservation des espaces villageois traditionnels et de la culture communautaire.

Le site répond aux critères de la Convention du patrimoine mondial et présente un potentiel pour être reconnu comme bien du patrimoine culturel mondial doté d’une valeur universelle exceptionnelle.

Quân a déclaré : "Le système de trois remparts concentriques, le réseau de douves, les voies navigables naturelles et les différentes zones fonctionnelles révèlent une structure politique et militaire clairement organisée".

"Dans cette citadelle, le pouvoir était organisé et protégé grâce à une planification et à des travaux de construction de grande ampleur".

Le Professeur Nguyên Quang Ngoc a ajouté que Cô Loa était une parfaite illustration du niveau de développement exceptionnel atteint par l’État d’Âu Lac sous le règne du roi An Duong Vuong, notamment en matière d’ingéniosité, de techniques de construction et de stratégie militaire avancées.

"La citadelle de Cô Loa représente une nouvelle étape dans le développement de l’État d’Âu Lac, de son autorité sociale et de sa stratification", a déclaré Ngoc.

"Elle représente l’apogée de la culture de Dông Son et de la civilisation du fleuve Rouge, l’une des premières et des plus brillantes civilisations d’Asie du Sud-Est. La citadelle répond à tous les critères pour être reconnue comme bien du patrimoine culturel mondial".

Le Dr Nguyên Van Son, président de l’Association historique de Hanoï, a indiqué que le site de Cô Loa avait suscité les éloges de nombreux experts et universitaires étrangers, notamment de chercheurs issus d’institutions américaines prestigieuses.

"Ils ont qualifié Cô Loa de citadelle aux dimensions considérables et à l’histoire ancienne, sans doute inégalée en Asie. Selon eux, ce site mérite amplement le statut de patrimoine mondial, à condition qu’un dossier complet soit préparé et soumis à l’examen de l’UNESCO", a déclaré Nguyên Van Son.

VNA/CVN