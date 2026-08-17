Festival de la gastronomie végétarienne : "Une alimentation saine pour un avenir durable"

Le 15 août, dans la mégapole du Sud, dans le but de promouvoir un écosystème culinaire durable et de diffuser un mode de vie sain, l’Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville (FBA), en collaboration avec le Comité populaire du quartier de Binh Phu, a tenu une conférence de presse pour annoncer officiellement le Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville (Green Food Festival) 2026.

>> Festival de la gastronomie végétarienne 2025 multiplie le mode de "vie verte"

>> L’art culinaire végétarien est mis à l’honneur à Hô Chi Minh-Ville

>> Lancement du Festival de la gastronomie végétarienne de Huê 2026

Cet événement, qui se déroulera du 24 au 30 août 2026 au parc de Binh Phu, promet d’être une manifestation culturelle et culinaire d’envergure, porteuse d’une profonde signification humanitaire.

Placée sous le thème "Une alimentation saine pour un avenir durable", la 3e édition du Festival marque un tournant important. Initialement conçu comme un simple événement mettant en valeur la culture et la cuisine végétariennes, le festival de cette année ambitionne de créer un espace favorisant un écosystème durable axé sur une alimentation saine, une consommation responsable, une agriculture durable, un tourisme durable et une économie verte. L'objectif est que les petits choix de chacun puissent se traduire par des actions concrètes pour la santé, l'environnement et le développement durable de la société.

Lors de la conférence de presse, les représentants du comité d'organisation ont annoncé que le festival de cette année se tiendra sur un site de 7,3 ha au parc de Binh Phu. Près de 200 stands d'entreprises de divers secteurs, allant de l'alimentation aux produits agricoles, en passant par les produits OCOP, le tourisme et les solutions technologiques pour l'industrie agroalimentaire, seront présents. Les organisateurs espèrent attirer plus de 350.000 visiteurs durant les sept jours du festival.

Pour un écosystème d'alimentation verte et de développement durable

Nguyên Tân Viêt, président de la l’Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Après deux éditions, nous avons constaté que l'enjeu ne se limite plus au végétarisme. Il s'agit plutôt de savoir comment les consommateurs choisissent leurs aliments, comment les entreprises produisent, comment les restaurants préparent les plats et comment la communauté adopte une approche plus responsable vis-à-vis de l'alimentation. C'est pourquoi la FBA oriente progressivement Green Food Festival 2026, d'un simple festival gastronomique à un espace promouvant et connectant l'écosystème de l'alimentation verte et le développement durable".

Le point fort du festival de cette année réside non seulement dans la présentation de plats végétariens traditionnels et modernes, mais aussi dans l'intégration d'un mode de vie écologique dans chaque activité. Le comité d'organisation s'attache à réduire les émissions, à limiter les déchets plastiques, à créer un espace “zéro déchet”, à recycler les déchets alimentaires et à encourager les paiements sans espèces. Ainsi, la cuisine devient non seulement un plaisir gustatif, mais aussi un enjeu de santé et de responsabilité environnementale.

L'événement se déroule notamment lors de la pleine lune du septième mois lunaire, créant ainsi un lieu de rencontre privilégié pour les végétariens et les adeptes d'une alimentation saine. Les activités principales de ce festival seront des concours pour chefs professionnels et étudiants, avec des thèmes tels que “Ambassadeur du Phở végétarien”, “Vermicelles végétariens” et “Ambassadeur des crêpes végétariennes 2026”. Des démonstrations pratiques, animées par des experts culinaires et des artisans, permettront également de partager recettes et expériences.

La dimension humanitaire du festival sera pleinement mise en lumière le 29 août avec le programme "Créer des liens d'amour - Semer des graines de bonheur". Le comité d'organisation prévoit de distribuer 200 colis de produits de première nécessité aux personnes dans le besoin, d'organiser un festin végétarien gratuit de 500 repas et d'attribuer 30 bourses complètes "Chef vert" à des jeunes en difficulté pour leur permettre d'acquérir des compétences culinaires professionnelles. Le festival se clôturera le 30 août par des activités axées sur l'environnement, le recyclage des déchets et un atelier familial écologique, notamment l'activité "L'art de cultiver des plantes sans pot grâce à la fibre de coco".

Un groupe d'ambassadeur, Nguyên Thanh Hà, Phan Thi Mo et Nguyên Phuong Binh, ainsi que M. Vietnam Trân Tiên Dung et M. Vietnam Nguyên Ngoc Khoa, accompagneront le programme en promouvant des valeurs positives. Ces ambassadeurs travailleront avec la communauté pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits d'un mode de vie sain.

Grâce au soutien de sponsors tels que la Compagnie par actions de l’aliment Binh Tây, Vikki Bank et de nombreuses autres organisations prestigieuses, le Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville 2026 devrait poursuivre son impact significatif après le succès des éditions 2023 et 2025. Cet événement contribuera non seulement à promouvoir les produits agricoles vietnamiens et à développer les échanges commerciaux B2B et B2C, mais aussi à diffuser largement le message d'un mode de vie écologique pour un avenir durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN