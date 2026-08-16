Huê : le patrimoine culturel au service de l’innovation et de l’entrepreneuriat

Huê mise sur son riche patrimoine culturel, ses atouts académiques et l’innovation pour stimuler l’entrepreneuriat, attirer les jeunes talents et valoriser ses produits culturels sur les marchés national et international.

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Photo : VNA/CVN

La ville de Huê s’attache désormais à forger son image de "l’ancienne capitale de l’innovation et de l’entrepreneuriat" en capitalisant sur ses atouts académiques, son héritage historique exceptionnel et son cadre de vie unique pour attirer les jeunes talents. Sous l’impulsion novatrice du gouvernement, la stratégie de promotion des startups technologiques et de la transformation numérique a permis à de nombreuses entreprises locales de se développer fortement et de s’imposer sur les marchés nationaux et internationaux.

Forte de huit patrimoines culturels mondiaux inscrits par l’UNESCO, dont six propres à Huê et deux partagés avec d’autres localités, l’ancienne capitale mise également sur ses villages de métiers traditionnels, sa gastronomie et ses paysages naturels. Les start-up locales valorisent ces atouts patrimoniaux pour développer leurs activités et faire de chaque produit une histoire culturelle.

Héritier d’une ancienne demeure à l’architecture traditionnelle de Huê, Vo Công Tiên, directeur d’An Thu Home Garden, indique que la propriété, offerte par l’empereur Gia Long en 1805 au mandarin Minh Duc Ba, a ensuite été la résidence de plusieurs mandarins de la dynastie des Nguyên. Transmise à sa famille en 1945, elle est aujourd’hui préservée par la quatrième génération. Sur quelque 1.400 m², il a aménagé trois espaces architecturaux racontant chacun une histoire, afin de permettre aux visiteurs de mieux découvrir la culture de Huê.

Vo Công Tiên explique qu’il souhaite rapprocher Huê du public. Créer cette maison d’hôtes est pour lui une façon de préserver et de valoriser le patrimoine culturel. Les visiteurs viennent à An Thu Home Garden non seulement pour se reposer, mais aussi pour toucher à la culture de Huê et mieux découvrir son mode de vie, sa gastronomie et ses habitants.

Dans le secteur agroalimentaire, Huynh Dinh Nhât Khanh, fondateur de "Muôi sa dâu lac rac", a développé son activité à partir d’une spécialité traditionnelle de Huê, le sel à la citronnelle et aux cacahuètes. Inspiré par le furikake japonais découvert lors de son séjour au Japon, il a appliqué la technique de déshydratation à cette préparation, facilitant sa conservation et son transport, tout en valorisant le patrimoine gastronomique de Huê sur les marchés national et international.

Photo : VNA/CVN

Pour propulser ces projets, le Centre d’innovation et des startups de Thua Thiên Huê a organisé des actions concrètes, notamment à l’édification des incubateurs, le soutien des initiatives et des projets commerciaux potentiels. En plus des formations en gestion et en transformation numérique, le Centre facilite l’accès aux fonds d’investissement, aux experts, et au réseau entrepreneurial national.

D’ici 2030, Huê prévoit de mettre en place un cadre politique favorisant l’innovation et l’entrepreneuriat innovant, avec au moins 300 start-up innovantes, sept incubateurs et 5 à 10 entreprises issues des universités et instituts de recherche. La ville vise également à intégrer l’innovation et l’entrepreneuriat dans tous les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, et à créer au moins un espace d’innovation dans chaque commune ou quartier. Elle ambitionne enfin de figurer parmi les dix premières localités du pays en matière d’innovation (PII), afin d’affirmer son rôle de pôle d’innovation du Centre du Vietnam.

VNA/CVN