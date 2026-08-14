Hô Chi Minh-Ville lance le "Passeport du patrimoine" pour réinventer l’expérience culturelle

Le passeport du patrimoine a officiellement entamé son périple au sein de la mégapole du Sud, avec l’ambition que chaque exemplaire ne se contente pas d’immortaliser les traces d’une simple visite, mais permette également de révéler les récits historiques, culturels et humains qui se cachent derrière chaque destination.

>> Le patrimoine culturel, une ressource pour stimuler le développement économique local

>> La Fête nationale : la culture au cœur des escapades

>> "Go to Bac Ninh" : du numérique à l’écosystème touristique intelligent

Photo : VNA/CVN

Le 13 août, la Société par actions des destinations touristiques du Vietnam a organisé la cérémonie de lancement du "Passeport du patrimoine". Ce nouveau produit associe les valeurs patrimoniales, les technologies et les expériences touristiques, offrant une nouvelle approche pour découvrir les musées, les objets patrimoniaux et les récits historiques.

Le Passeport du patrimoine est conçu comme un véritable produit expérientiel, dans lequel chaque destination n’est plus un simple lieu de passage, mais devient une étape essentielle d’un itinéraire de découverte culturelle et historique pour chaque visiteur.

Grâce à l'intégration de la technologie de communication en champ proche (Near-Field Communication-NFC), les usagers peuvent interagir directement avec les points d'information jalonnant le parcours. D’une simple manipulation sur leur appareil mobile, les visiteurs accèdent instantanément aux données sur les lieux, les artefacts ainsi qu'aux récits historiques, tout en enregistrant de manière indélébile leur expérience personnelle à chaque étape franchie.

Cette approche vise à faire de la technologie un outil au service de la narration du patrimoine, sans pour autant modifier les valeurs originelles de celui-ci. Elle permet ainsi aux musées et aux destinations touristiques de disposer de nouveaux moyens d’interagir avec le public, notamment avec les jeunes générations, déjà familières des plateformes et des expériences numériques.

Photo : VNA/CVN

Selon les orientations du projet, ce passeport ne constitue pas un simple objet de souvenir, mais se développe comme un voyage culturel connecté. Chaque musée, chaque objet et chaque récit peut désormais devenir une escale privilégiée dans l'exploration globale de Hô Chi Minh-Ville.

Cette collaboration ambitionne de construire des méthodes d'accès au patrimoine mieux adaptées aux besoins de découverte de plus en plus diversifiés du public, tout en élargissant les capacités de connexion entre les institutions muséales et l'écosystème global du tourisme, de la technologie et de la communication.

D'après Lê Nhât Thành, directeur général adjoint de la société par actions des destinations touristiques du Vietnam et directeur du Musée du Phở, l'itinéraire proposé au moment du lancement se divise en trois chapitres correspondant à trois récits emblématiques : la résilience à travers l'histoire au Musée des vestiges de la guerre, la mutation de plus de trois siècles au Musée de Hô Chi Minh-Ville et l'identité culinaire au Musée du Phở.

Photo : VNA/CVN

Ces trois sites offrent des perspectives distinctes sur la beauté de la ville et permettent de mieux comprendre les valeurs qui façonnent le peuple et la culture vietnamiens. À travers des expériences immersives, les touristes ne se contentent plus d’observer : ils peuvent véritablement ressentir le patrimoine et en emporter des souvenirs précieux.

Pour que ce voyage dépasse le simple support papier, le passeport intègre la technologie NFC. D’un simple geste, les visiteurs accèdent à un espace numérique qui leur permet de poursuivre leur exploration et de rester connectés à leur parcours. La technologie permet ainsi de sauvegarder et de personnaliser durablement l’expérience de chaque visiteur.

Lors du lancement, les invités ont pu tester ce parcours de découverte. En interagissant avec les dispositifs, ils ont initié leur itinéraire, accédé aux informations et validé leur passage aux différents points connectés.

Grâce à cette coopération entre acteurs culturels, musées et entreprises, le projet ambitionne de créer un véritable écosystème d’expériences, afin de rendre le patrimoine plus accessible et attractif au sein des circuits touristiques.

VNA/CVN