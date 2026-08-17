Bùi Chat ouvre son atelier au public

Le 16 août, au 24, rue N o 1, dans le complexe Melosa Garden (quartier de Long Truong, Hô Chi Minh-Ville), l’artiste Bùi Chat a inauguré son nouvel atelier avec l’exposition "Mo xuong - Haa hoan hoa xa". Le titre de l’exposition est lui-même un jeu de mots qui ouvre une réflexion sur l’espace de création et le parcours pictural de l’artiste.

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Bùi Chat explique : "J’ai conservé les deux mots “hoa” (peintre). L’un dans hoa hoan, l’autre dans hoa xa. Ils sont identiques dans leur graphie, mais pas dans leur destin. Hoa hoan signifie “rarement”. Hoa xa désigne un lieu où l’on vit. Entre ce qui arrive rarement et ce qui se produit chaque jour se trouve l’essentiel de ma vie. »

"Si hoa hoan évoque ce qui est rare, ces instants où la peinture échappe soudainement à toutes les intentions du peintre, hoa xa est au contraire le lieu où ces instants sont attendus à travers le travail répété jour après jour. Ainsi, hoa hoan et hoa xa deviennent les deux pôles d’une même pratique. L’espace de Mo xuong - Haa hoan hoa xa n’est pas une représentation de la vie privée de l’artiste, mais un lieu de rencontre entre les idées, qui contribuent ensemble à faire aboutir les œuvres et à les inscrire dans la vie", partage Bùi Chat.

L’exposition présente 37 peintures à l’huile réalisées récemment par Bùi Chat. Pour l’artiste, ces œuvres ne constituent pas 37 points d’aboutissement, mais 37 moments où le processus pictural s’interrompt temporairement pour laisser entrer le regard du public. Les couches de peinture recouvertes puis révélées, les surfaces maintes fois détruites et les traces de décisions ultérieurement modifiées demeurent comme autant de fragments de la mémoire matérielle de la peinture.

Selon la conception de Bùi Chat, l’atelier n’est pas seulement le lieu où les idées sont mises en œuvre ; c’est aussi celui où elles peuvent échouer. Une intention initiale peut disparaître après quelques couches de peinture ; une structure à peine apparue peut-être immédiatement remise en question par la peinture elle-même. Ainsi, le processus de création ne consiste pas à concrétiser une vision préétablie, mais à enchaîner des réactions face aux situations qui surgissent continuellement sur la surface de la toile.

Dans le contexte de l’art contemporain, alors que de nombreuses expositions sont conçues comme des espaces cohérents, régis par une grammaire visuelle rigoureuse, "Mo xuong - Haa hoan hoa xa" fait le choix d’une approche différente : conserver les traces du processus de création et permettre au public d’appréhender les œuvres à travers les expérimentations, les transformations et les décisions qui prennent forme dans l’atelier.

Texte et photos : Minh Thu/CVN



