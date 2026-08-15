Événements culturels : un levier pour la marque Vietnam

Dans un contexte mondial de compétition axée sur le soft power , les valeurs culturelles, l’identité nationale ainsi que la capacité à organiser des événements internationaux deviennent de nouveaux étalons pour mesurer l’attractivité du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Qu’il s’agisse d’un festival du film ou de musique internationale organisé au Vietnam, ou encore d’expositions, d’événements artistiques et de programmes d’échanges culturels à l’étranger, chacun constitue un véritable “ambassadeur” contribuant à faire rayonner l’image du pays et de son peuple, tout en promouvant la culture vietnamienne auprès du monde entier.

Le Festival international de musique Crescendo - Hanoï 2026, tenue du 1er au 5 juillet, a rassemblé plus de 1.300 candidats nationaux, plus de 120 artistes et experts musicaux venus de neuf pays et territoires. Les candidats se sont affrontés dans plusieurs catégories - piano, chant, guitare, instruments à cordes - et participé à diverses activités connexes (ateliers, conférences, rencontres…).

Le temps fort de l’événement a été la soirée artistique “Crescendo - Symphonie de la connexion”, mariant œuvres classiques universelles et mélodies empreintes de l’identité culturelle vietnamienne. Le comité d’organisation a également permis aux délégations internationales de visiter les sites historiques et paysages emblématiques de Hanoï afin de leur offrir une meilleure compréhension de la culture, des traditions et des habitants de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Connexion avec le monde

Selon Pham Tuân Long, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, ce festival ne se contente pas d’être une plateforme d’échanges et de coopération entre artistes et experts nationaux et internationaux ; il contribue également à stimuler le développement des industries culturelles et à faire rayonner l’image de Hanoï, ville créative de l’UNESCO, auprès du public et des partenaires internationaux.

Arborant le slogan “Un pont de l’Asie vers le monde”, le 4e Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF IV), qui s’est tenu du 28 juin au 4 juillet dans cette ville balnéaire vietnamienne, a atteint une ampleur inédite. L’événement a présenté des dizaines de productions étrangères et vietnamiennes dans diverses catégories, parmi lesquelles de nombreuses œuvres mondiales choisies pour leur première projection en Asie - affirmant ainsi l’attractivité croissante de ce rendez-vous auprès des cinéastes.

Outre la valorisation du patrimoine cinématographique et la présentation du visage du 7e art vietnamien après 40 ans de Dôi moi (Renouveau), le DANAFF IV a élargi ses activités de formation, de soutien aux jeunes talents, de mise en réseau du marché du film et d’organisation de colloques internationaux sur la technologie, l’intelligence artificielle, la propriété intellectuelle et le développement de l’industrie cinématographique.

Programmes forts à l’étranger

Le festival a contribué à promouvoir l’image du Vietnam, à favoriser les échanges culturels et à faire progressivement de Dà Nang une destination incontournable pour les rassemblements cinématographiques internationaux, participant au développement de l’industrie culturelle et au rehaussement du statut du cinéma vietnamien.

Photo : NVCC/CVN

À l’étranger, dans le cadre de la série d’activités célébrant le 50e anniversaire des relations Vietnam - UNESCO (1976-2026), le programme culturel “Dao hoc” (Esprit des études) a été organisé le 17 juin au siège de l’UNESCO à Paris (France). L’événement, comprenant de nombreuses activités riches et variées : expositions, défilés d’áo dài, ateliers d’initiation à l’impression sur bois de motifs issus des stèles des Docteurs, découverte des estampes populaires et de la gastronomie…, a attiré plus de 200 délégués venus de plus de 100 pays membres de l’UNESCO. Il a confirmé le rayonnement du patrimoine et de la culture du Vietnam dans l’espace d’échanges internationaux, tout en contribuant à promouvoir l’image d’un Hanoï et d’un Vietnam riches de traditions, créatifs et ouverts sur le monde.

Au Japon, le programme d’échanges culturels et artistiques “Couleurs et parfums du Vietnam”, placé sous le thème “Mettre à l’honneur la culture vietnamienne dans le flux mondial”, s’est tenu le 14 juin.

Avec la participation de représentants des corps diplomatiques vietnamiens, d’organisations d’amitié, de nombreux artistes des deux pays, ce rendez-vous a contribué à diffuser les valeurs culturelles singulières de la nation dans un contexte d’intégration, à travers la présentation d’arts traditionnels tels que le quan ho (chant alterné), le chèo (théâtre populaire)… Par le biais de prestations artistiques, d’échanges et de récits patrimoniaux, le programme a permis de nourrir l’amour de la Patrie, de resserrer les liens de la diaspora avec ses racines et d’aider le public japonais à mieux appréhender un Vietnam riche de son histoire, dynamique et tourné vers l’avenir.

Force est de constater que la tenue consécutive d’une multitude d’événements culturels et artistiques, tant sur le sol national qu’à l’étranger, contribue activement à promouvoir l’image du pays et à rapprocher sa culture du reste du monde, tout en ouvrant de nombreuses opportunités au Vietnam pour s’approprier les valeurs d’excellence de l’humanité.

Photo : VNA/CVN

Selon la Dr. Truong Thúy Mai, de la Faculté d’études culturelles de l’Université de la culture de Hanoï, la mondialisation et la compétition accrue entre les nations pour attirer touristes, investissements et ressources de développement font des événements culturels un levier d’une grande efficacité pour façonner la marque d’une destination.

Les célébrations, festivals artistiques ou rassemblements culturels ne se contentent pas de présenter le patrimoine, l’identité et les habitants d’un pays : ils créent des expériences immersives, captent l’attention des médias, stimulent le tourisme et renforcent la notoriété de l’image de marque nationale sur la scène internationale.

LINH THAO/CVN