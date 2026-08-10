Le patrimoine culturel, une ressource pour stimuler le développement économique local

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, plusieurs localités valorisent leur patrimoine, leurs traditions et leur identité culturelle pour développer le tourisme, soutenir l’économie locale et renforcer l’image de leurs territoires.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, de nombreuses collectivités locales concrétisent les orientations nationales par des actions de préservation et de valorisation du patrimoine, étroitement liées au développement du tourisme et de l’économie locale.

À Hô Chi Minh-Ville, la préservation et la promotion du hát bôi, forme d’art théâtral traditionnel vietnamien, sont menées à travers de nouvelles approches destinées à rapprocher cet art du public, notamment des jeunes. Au lieu de se limiter aux espaces de représentation traditionnels, le Théâtre d’art du hát bôi de la ville et les artistes étendent leurs activités à des lieux publics tels que la rue du Livre Nguyên Van Binh, la rue piétonne Nguyên Huê ou encore des centres commerciaux. Leur présence est également renforcée sur les plateformes numériques.

Parallèlement, les programmes sont adaptés aux différents publics. Plusieurs extraits historiques sont sélectionnés et les dialogues reformulés dans un langage plus accessible. Des activités d’échange et d’expérimentation permettent aux spectateurs de mieux comprendre les techniques de maquillage, la signification des personnages et des accessoires ainsi que le langage scénique propre au hát bôi.

Photo : VNA/CVN

Le programme "Théâtre à l’école" est maintenu dans de nombreux établissements scolaires, avec des contenus adaptés aux différents niveaux d’enseignement.

Hô Chi Minh-Ville considère le hát bôi, le cai luong et les marionnettes comme des domaines culturels à investir et à développer afin d’en faire des produits culturels caractéristiques associés au tourisme. La combinaison de la préservation du patrimoine, de l’utilisation des technologies numériques et de l’élargissement des espaces de représentation devrait contribuer à renforcer la promotion du patrimoine culturel.

D’autres localités valorisent également leur patrimoine et leur identité culturelle pour développer le tourisme. La province de Tuyên Quang mise notamment sur ses valeurs culturelles, ses paysages et l’identité de ses communautés afin de faire du tourisme un secteur économique important.

Le 12e Festival des fleurs de sarrasin, prévu le 6 novembre 2026 sur la place de la Jeunesse, dans la commune de Dông Van, aura pour thème "L’écho de la région rocheuse". Le programme comprendra notamment la Foire commerciale internationale Vietnam - Chine 2026, un espace de présentation des produits OCOP et des produits agricoles typiques, un spectacle de rock "L’esprit de la pierre", ainsi que des jeux traditionnels et diverses activités culturelles et sportives dans les communes du Géoparc mondial de l’UNESCO du plateau karstique de Dông Van. Afin de préparer le festival, la province prévoit de cultiver environ 400 hectares de fleurs de sarrasin pour assurer leur floraison au moment de l’ouverture, notamment dans plusieurs sites touristiques réputés.

Depuis le début de 2026, Tuyên Quang a accueilli plus de 2,093 millions de visiteurs, dont plus de 406.000 étrangers, pour des dépenses touristiques dépassant 5.857 milliards de dôngs (224,21 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

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Dans la province de Lâm Dông, la Fête de la prière pour la bonne pêche de Phan Thiêt 2026 constitue un autre exemple de valorisation du patrimoine culturel au service du tourisme et du développement local. Ses rites traditionnels et ses activités culturelles contribuent à préserver l’identité de la communauté des pêcheurs tout en faisant connaître la culture maritime aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’un des temps forts a été le lâcher de lanternes sur la rivière Ca Ty, avec des centaines de lanternes flottantes accompagnant les vœux de paix, de conditions météorologiques favorables, de sécurité pour les pêcheurs en mer et de bonnes récoltes.

À travers ces initiatives, les localités vietnamiennes concrétisent progressivement la Résolution N°80-NQ/TW, faisant de la culture une ressource endogène au service du développement socio-économique et du renforcement de l’image local.

VNA/CVN