Créateurs de contenus : le nouvel atout touristique de Lâm Binh

Portée par une vision innovante plaçant les habitants au cœur du projet, les outils numériques comme levier et le tourisme comme moteur, la commune montagneuse de Lâm Binh s’impose comme l’une des pionnières de la province de Tuyên Quang (Nord) dans le développement d’une économie numérique axée sur le tourisme.

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Lâm Binh bénéficie de paysages naturels exceptionnels, d’un climat préservé et d’une identité culturelle ethnique riche. Ces atouts constituent un socle majeur pour le développement du tourisme communautaire, notamment à travers les circuits culturels et les spécialités locales sur les plateformes numériques.

Fin avril dernier, le Comité populaire de la commune a officiellement lancé le projet “Village de création de contenus numériques lié au tourisme de Lâm Binh” pour la période 2026-2030. Parmi les initiatives phares, le programme “Une journée dans la peau d’un YouTubeur” a permis aux visiteurs de s’immerger directement dans le quotidien des habitants. Les touristes étaient invités à filmer, monter et créer leurs propres vidéos afin de raconter leur voyage et de faire rayonner l’image de la région sur les réseaux sociaux.

Pour la période 2026-2028, les autorités locales ambitionnent de voir plus de 60% des familles participer aux activités liées à l’économie numérique, afin de générer en 2027 une hausse des revenus d’au moins 30% par rapport à 2026. La commune souhaite attirer plus de 3.000 visiteurs d’ici 2028, notamment grâce à la promotion touristique sur les réseaux sociaux.

Entre 2029 et 2030, cette dynamique devrait s’accélérer avec pour objectif de porter à plus de 90% la proportion de familles formées aux outils de l’économie numérique et de faire émerger au moins huit produits locaux numérisés.

Texte et photos : Linh Thao - Trân Viêt/VNA/CVN