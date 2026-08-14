Révolution d’Août et Fête nationale : Hanoï en fête avec des spectacles gratuits

Dans la soirée du 19 août, six programmes artistiques se dérouleront simultanément dans différentes localités pour marquer le 81e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945 - 2026) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2026).

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Photo : VNA/CVN

Les institutions artistiques de Hanoï présenteront une série de spectacles destinés aux habitants des communes et quartiers de la capitale pour marquer le 81e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août 1945 - 2026) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2026).

Ces programmes comprendront des chansons et des représentations célébrant le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh, tout en mettant en lumière la lutte révolutionnaire de la nation ainsi que la portée historique de la Révolution d'Août et de la Fête nationale. Ils illustreront également les riches traditions culturelles et héroïques de Thang Long-Hanoï, ainsi que les réalisations du Vietnam et de la capitale dans le processus de renouveau, d'intégration et de développement.

Des spectacles gratuits

Dans la soirée du 19 août, six programmes artistiques se dérouleront simultanément dans différentes localités. Le Théâtre de marionnettes sur eau de Thang Long se produira pour les habitants de la commune de Ngoc Hoi, le Théâtre de cirque et d'arts de variétés de Hanoï dans la commune de Quang Minh, le Théâtre de Cheo de Hanoï dans la commune de Binh Minh, le Théâtre de Cai Luong de Hanoï dans la commune de Hat Mon et le Théâtre dramatique de Hanoï dans la commune de Ba Vi.

Parallèlement, le Théâtre de chant, danse et musique de Thang Long présentera un spectacle dans l'espace piétonnier Trân Nhân Tông, situé dans le quartier de Hai Bà Trung, à Hanoï, offrant un point de ralliement culturel majeur pour les résidents et les touristes.

Les festivités se poursuivront les 1er et 2 septembre afin de marquer solennellement la Fête nationale. Le soir du 1er septembre, des spectacles seront ainsi proposés dans les communes de Dan Phuong et de Minh Châu par les troupes du Théâtre de chant et de danse de Thang Long et du Théâtre du cirque et des arts du spectacle de Hanoï.

Le 2 septembre, d'autres programmes auront lieu à travers la capitale. Le Théâtre de Chèo de Hanoï se produira dans la zone du jardin de fleurs du temple Bà Kiêu, dans le quartier de Hoàn Kiêm, le Théâtre dramatique de Hanoï dans la commune de Phuc Son, le Théâtre de Cai Luong de Hanoï dans la commune de Bat Tràng, le Théâtre de marionnettes sur eau de Thang Long dans la commune de Dai Xuyên et le Centre culturel et de bibliothèque de Hanoï dans la commune de Hoa Lac. Ces spectacles visent à rapprocher les arts professionnels du public tout en créant une atmosphère joyeuse et festive lors des grandes célébrations nationales du pays.

À travers ces activités, le secteur culturel de Hanoï contribuera à promouvoir les traditions révolutionnaires et à sensibiliser le public à celles-ci, à cultiver le patriotisme, la fierté nationale et la solidarité, ainsi qu'à susciter l'aspiration à bâtir un pays plus prospère dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN