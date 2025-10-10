Hanoï primée pour son tourisme durable

Riche de son patrimoine millénaire, Hanoï s’impose comme un haut lieu du tourisme au Vietnam. Récompensée pour son engagement écologique, la ville a attiré plus de 26 millions de visiteurs vietnamiens et étrangers au cours des neuf premiers mois de 2025.

Photo : VNA/CVN

Hanoï allie harmonieusement histoire, culture et modernité tout en valorisant son patrimoine. Engagée dans une stratégie ambitieuse de tourisme durable, elle offre une expérience authentique respectueuse de l’environnement, renforçant ainsi son attractivité.

La ville se distingue par ses symboles historiques : la Citadelle impériale de Thang Long, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Temple de la Littérature, emblème de l’éducation vietnamienne, ou encore le Vieux quartier, où s’entremêlent architecture ancienne et art de vivre traditionnel. Ces lieux sont le reflet de l’engagement profond de Hanoï à entretenir son legs culturel tout en renforçant son attractivité touristique, qui ne cesse de croître.

Reconnaissance internationale

Lors de la 12e Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme pour les villes mondiales (TPO), qui s’est tenue récemment à Hô Chi Minh-Ville, la capitale vietnamienne a eu l’honneur de recevoir le prix “Tourisme durable” - l’une des catégories les plus importantes des TPO Best Awards 2025. Cette récompense souligne non seulement les efforts prolongés engagés pour un tourisme respectueux de l’environnement, mais aussi la volonté d’accélérer la transition écologique, positionnant ainsi la capitale en acteur majeur du tourisme mondial.

Le Service municipal du tourisme communique des chiffres prometteurs : au cours des neuf premiers mois de 2025, la capitale a accueilli plus de 26 millions de visiteurs, dont plus de 6,8 millions de touristes internationaux et plus de 19,2 millions de domestiques. Les recettes générées s’élèvent à près de 100.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 15% par rapport à la même période de l’an dernier.

Les festivités du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, début septembre, ont particulièrement stimulé le tourisme local. Durant les quatre jours fériés, la capitale a reçu plus de deux millions de visiteurs, soit un triplement par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de 35% des touristes étrangers. Ces événements ont généré près de 4.500 milliards de dôngs de recettes, marquant une croissance spectaculaire de 80%. Ces chiffres confirment l’attractivité de Hanoï, une destination distinguée depuis de nombreuses années dans de prestigieux classements internationaux.

Non seulement le nombre de visiteurs a augmenté, mais les activités d’hébergement et de services ont également progressé régulièrement. La ville compte actuellement plus de 4.700 établissements d’hébergement, soit environ 72.000 chambres, avec un taux d’occupation moyen de plus de 65% au cours des neuf derniers mois. De nombreux hôtels 4 et 5 étoiles ont enregistré des taux d’occupation de 75 à 80%, témoignant de la reprise durable du segment haut de gamme.

Photo : VNA/CVN

Pour soutenir cette dynamique, Hanoï mise sur le développement de ses offres touristiques, la promotion et la formation des ressources humaines. La participation récente à l’exposition universelle 2025 au Japon symbolise cette stratégie. Par ailleurs, la coopération renforcée avec la compagnie aérienne Emirates Airlines vise à valoriser les richesses touristiques locales auprès des voyageurs internationaux empruntant les vols au départ de la capitale.

Engagement communautaire

Ces avancées confirment l’essor croissant de Hanoï sur la scène touristique mondiale et témoignent de l’équilibre réussi entre patrimoine culturel et développement durable. Cette victoire dans la catégorie “Tourisme durable” aux TPO Best Awards 2025 est à la fois une reconnaissance et un encouragement à poursuivre les efforts dans cette voie, comme l’explique Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï.

Engagée depuis plusieurs années, la ville s’appuie sur des initiatives variées pour bâtir un tourisme respectueux de l’environnement et ancré dans la culture locale. Parmi ceux-ci figurent la réduction des plastiques à usage unique dans les hôtels et restaurants, la mise en place d’un système de tri des déchets sur les sites archéologiques, et la promotion d’événements communautaires comme le “Dimanche vert”. Ces actions s’inscrivent dans la contribution du Vietnam à la neutralité carbone d’ici 2050.

Hanoï mise également sur la restauration des monuments et l’extension des zones piétonnes pour améliorer la qualité de vie des habitants et des touristes. La valorisation du tourisme vert est accrue par le développement de l’écotourisme dans des espaces naturels comme Ba Vi ou My Duc. Les villages de métiers, tels que celui de céramique de Bat Tràng, celui de soie de Van Phuc ou celui de chapeaux coniques de Chuông, sont des exemples de tourisme expérientiel conjuguant préservation culturelle et dynamisation économique locale.

Sensible à la participation locale, Hanoï développe le tourisme communautaire, offrant aux visiteurs des expériences authentiques dans des villages artisanaux, espaces culturels et exploitations agricoles écologiques. Ce modèle favorise à la fois la valorisation culturelle et le développement

Photo : VNA/CVN

Pour pérenniser ces efforts, les experts recommandent la mise en place rapide de critères d’évaluation adaptés au tourisme vert en milieu urbain, la consolidation des coopérations régionales, l’investissement dans les infrastructures vertes et les énergies propres, ainsi qu’une plus grande utilisation des technologies numériques dans la gestion et la promotion touristique. Le Dr. Vu Van Tuyên, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme communautaire, rappelle que “le tourisme non durable sera progressivement marginalisé”. Pour accompagner cette transition, un projet conjugué entre l’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie vise à former d’ici 2025 des professionnels qualifiés, dotés d’une vision durable du secteur.

Cette reconnaissance aux TPO Best Awards 2025 confirme que Hanoï n’est pas seulement le cœur du Vietnam, mais aussi un leader du tourisme durable dans la région. La ville vise à accueillir plus de 30 millions de visiteurs en 2025, dont 7 millions d’étrangers, avec des recettes excédant 130.000 milliards de dôngs. Pour atteindre ces objectifs, des mesures intégrées portant sur la planification urbaine, le développement de nouveaux produits et la promotion ciblée sont en cours.

Avec la volonté politique, l’engagement communautaire et une stratégie claire, Hanoï pose les bases d’un modèle touristique respectueux du patrimoine et de l’environnement, alliant tradition et modernité pour un avenir durable.

Thuy Hà/CVN