Le Vietnam et l’Inde renforcent les liens entre leurs entreprises

Le 26 mars à New Delhi, le Département de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam), en collaboration avec l’Office commercial de l’ambassade du Vietnam en Inde et la Chambre de Commerce et d’Industrie PHD (PHDCCI), a organisé un séminaire sur la promotion du commerce et la mise en relation des entreprises vietnamiennes et indiennes.