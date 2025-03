30 avril - 1er mai

Vietjet lance un programme promotionnel spécial

Le 25 mars, à l'occasion des fêtes du 30 avril et du 1 er mai, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé un programme spécial offrant des millions de billets promotionnels à zéro dông (hors taxes et frais) pour des vols à travers le monde. Cette offre s’applique à l’ensemble des vols domestiques et internationaux.

>> Vietjet propose des billets promotionnels vers Singapour

>> Vietjet célèbre Holi avec jusqu'à 20% de réduction sur ses vols vers l'Inde

>> Vietjet inaugure deux nouvelles liaisons vers l’Inde

Photo : VJ/CVN

Ainsi, du 1er avril à 12h00 au 5 avril 2025 à 23h59, Vietjet propose des billets Eco à partir de zéro dông (hors taxes et frais) pour les passagers réservant leurs vols sur le site Web www.vietjetair.com ou via l'application Vietjet Air. Cette promotion s’applique sur des vols programmés entre le 15 avril 2025 et le 28 mars 2026, sous certaines conditions.

Moment idéal pour participer aux festivals

Cette fête du 30 avril et du 1er mai est une occasion idéale pour les voyageurs de s’immerger dans l’ambiance festive de Hô Chi Minh-Ville, le centre économique le plus dynamique du pays, qui conserve l’empreinte historique de la nation à travers des sites emblématiques tels que le Palais de l’Indépendance et le quai Nhà Rông. Vous pourrez également explorer la capitale Hanoï avec ses 36 rues historiques, sa culture unique et sa gastronomie renommée. Cet été, ne manquez pas l’opportunité de découvrir les plus belles destinations touristiques du Vietnam, telles que Nha Trang, l’île de Phu Quôc, Huê ou encore Dà Nang.

Photo : VJ/CVN

Par ailleurs, Vietjet a récemment inauguré plusieurs nouvelles liaisons reliant l’île de Phú Quốc à Singapour, ainsi que Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à Pékin et Guangzhou (Chine). De nouvelles routes desservent également Nagoya et Fukuoka (Japon), ainsi que Bengaluru et Hyderabad (Inde). La compagnie a par ailleurs renforcé ses fréquences de vols vers Bangkok, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, en pleine croissance et résolument tourné vers le monde.

Photo : VJ/CVN

Ne manquez pas cette opportunité avec Vietjet pour réaliser vos rêves de voyage et vivre des expériences inoubliables à bord de vols agréables, opérés par une flotte moderne et écologique, avec un équipage professionnel et un service chaleureux. De plus, les passagers pourront savourer la quintessence de la cuisine vietnamienne à 10.000 mètres d’altitude, avec des plats frais et savoureux tels que le phở Thìn, le bánh mì vietnamien ou encore le célèbre café au lait glacé, tout en profitant de programmes culturels et artistiques uniques.

Tân Dat/CVN