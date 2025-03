Vietjet inaugure deux nouvelles liaisons vers l’Inde

Les nouvelles lignes ont été accueillies chaleureusement par les autorités, les résidents et les voyageurs des deux pays.

Les vols de Hô Chi Minh-Ville à Hyderabad ont été lancés le 18 mars 2025, avec deux rotations hebdomadaires, les mardis et samedis. La liaison Hô Chi Minh-Ville - Bengaluru a, quant à elle, été inaugurée le 19 mars 2025, avec trois vols hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis.

Ces deux nouvelles lignes portent à dix le nombre total de liaisons entre le Vietnam et l'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Elles connectent Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à des centres économiques, culturels et technologiques majeurs comme New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad et Kochi.

Dô Xuân Quang, vice-président de Vietjet, a déclaré : "L'Inde est l'un des marchés stratégiques de Vietjet, et nous sommes ravis d'inaugurer ces deux nouvelles liaisons directes vers Hyderabad et Bengaluru depuis Hô Chi Minh-Ville. Grâce à leur position stratégique, ces lignes apporteront une grande commodité aux voyageurs et favoriseront les échanges culturels, touristiques et économiques entre les deux pays. En plus de proposer des vols à prix attractifs, Vietjet est fier de son réseau international étendu, permettant aux voyageurs indiens d'accéder facilement aux principales destinations de la région Asie-Pacifique via le Vietnam".

Pour célébrer ces nouvelles routes, Vietjet propose des billets à partir de 0 dông (hors taxes et frais) sur les liaisons entre Hô Chi Minh-Ville et Bengaluru, Hyderabad, pour des voyages entre le 1er juin et le 15 octobre 2025. En outre, les passagers bénéficieront de réductions allant jusqu'à 20% sur d'autres vols reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang aux grandes villes indiennes, notamment New Delhi, Mumbai, Ahmedabad et Kochi, pour des voyages entre le 1er avril et le 30 septembre 2025. Ces offres promotionnelles sont valables jusqu'au 24 mars 2025, exclusivement sur le site www.vietjetair.com et l'application Vietjet Air.

Avec dix lignes et 78 vols hebdomadaires reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad et Bengaluru, Vietjet est actuellement la compagnie aérienne offrant le plus grand réseau entre le Vietnam et l'Inde. Cette connectivité permet aux voyageurs de découvrir facilement les merveilles architecturales et la culture mystique de l'Inde.

Pionnière dans l'exploitation des vols directs entre le Vietnam et les grandes métropoles indiennes, Vietjet a effectué plus de 8.300 vols et transporté près de 1,62 million de passagers depuis le lancement de sa première liaison Hô Chi Minh-Ville - New Delhi en 2019. La compagnie contribue ainsi à renforcer la coopération, à stimuler le tourisme et à encourager les échanges économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays, la région et le monde.

Bengaluru est l'une des plus grandes et des plus dynamiques villes indiennes, capitale de l'État du Karnataka. Elle est considérée comme un centre technologique majeur et est souvent surnommée la "Silicon Valley de l'Inde". Hyderabad, capitale de l'État du Telangana, est quant à elle une destination prisée, surnommée la "ville des perles", qui captive les visiteurs du monde entier.

De leur côté, les voyageurs indiens auront l'opportunité de découvrir Hô Chi Minh-Ville, un centre économique et culturel dynamique du Vietnam, réputé pour sa cuisine de rue, et de poursuivre leur voyage vers d'autres destinations au Vietnam ou en Asie-Pacifique grâce au réseau de Vietjet.

Les passagers ont également la possibilité de déguster un menu varié comprenant des spécialités vietnamiennes, indiennes et internationales, avec des plats chauds fraîchement préparés comme le phở Thìn, le bánh mì (sandwich vietnamien), le riz au curry au poulet ou encore les galettes paratha. En complément, des animations culturelles et artistiques exclusives à 10.000 m d’altitude viennent enrichir l’expérience de vol.

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : Vietjet/CVN