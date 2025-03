VinFast étend son réseau de distribution en Indonésie grâce à un partenariat avec Amarta

VinFast et le distributeur de véhicules PT Aribi Amartapura (Amarta) ont annoncé, vendredi 21 mars, la signature d'un protocole d'accord pour l'expansion du réseau de salles d'exposition VinFast en Indonésie.

Photo : Bnews/CVN

Selon l'accord signé, VinFast ouvrira 22 nouveaux showrooms entre 2025 et 2027, principalement dans des grandes villes telles que le centre de Jakarta et Bandung. Parmi ceux-ci, 11 showrooms devraient ouvrir leurs portes ce mois-ci.

Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asie, a déclaré : "VinFast est ravi de collaborer avec Amarta pour proposer des véhicules électriques intelligents et respectueux de l'environnement à un grand nombre de clients indonésiens. Cette coopération nous permettra de maximiser les forces d'Amarta, partenaire local expérimenté, et de créer ainsi une base solide pour que VinFast devienne rapidement une marque de véhicules électriques de référence pour tous, dans tous les familles".

Photo : VNA/CVN

Angga Prawira Awang, directeur général d'Amarta, a exprimé sa fierté d'accompagner VinFast, une marque de véhicules électriques dynamique et pionnière du Vietnam. Il est convaincu que l'expertise locale d'Amarta, combinée aux prix compétitifs de VinFast, offrira une valeur exceptionnelle aux clients indonésiens, favorisant ainsi la transition écologique et un avenir durable.

L'expansion de VinFast en Indonésie, avec 14 concessionnaires et 21 magasins dans des villes telles que Jakarta, Bandung, Surabaya et Bali, témoigne de son engagement fort en faveur de la mobilité verte. L'entreprise propose une gamme complète de véhicules électriques, dont les modèles mini e-SUV VF 3, VF 5 et VF e34.

VNA/CVN