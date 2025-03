GSM reçoit 45.813 commandes de Vinfast Green en 72 heures après lancement

Au 19 mars, GSM a enregistré un total de 45.813 commandes de pré-réservation pour les quatre modèles de voitures VinFast Green, de la part de partenaires commerciaux et de clients particuliers, seulement 72 heures après le début des ventes, établissant ainsi un nouveau record sur le marché automobile vietnamien.

Toutes ces réservations sont non annulables, confirmant l'attrait exceptionnel des modèles Green pour les clients et les entreprises de transport.

Le chiffre de 45.813 commandes de VinFast Green en seulement 72 heures constitue le plus grand nombre de commandes jamais enregistré pour un constructeur automobile lors d'un programme de pré-vente au Vietnam.

Parmi ces 45.813 commandes passées au cours des trois premiers jours, 13 020 proviennent de 12 grandes entreprises de transport qui ont signé des accords lors de l'événement de lancement de VinFast Green le 18 mars 2025 à Hanoï, soulignant ainsi le potentiel de cette gamme de véhicules dans le secteur des services de transport.

Le nombre de pré-commandes de VinFast Green devrait continuer d'augmenter dans les jours à venir, car le programme de réservation anticipée avec promotions est en vigueur jusqu'au 24 mars 2025. Pendant cette période, les clients bénéficieront de réductions allant de 5 millions de dôngs pour le Minio Green, 10 millions de dôngs pour les modèles Herio Green et Nerio Green, jusqu'à 15 millions de dôngs pour le Limo Green.

De plus, dans le cadre du programme « Pour une Capitale Verte », les clients résidant à Hanoï recevront des avantages supplémentaires convertis en points VinClub : 2,5 millions de dôngs pour le Minio Green, 5 millions de dôngs pour le Herio Green, 6,5 millions de dôngs pour le Nerio Green et 7,5 millions de dôngs pour le Limo Green. Ces points peuvent être utilisés pour des services et achats dans l'écosystème de Vingroup.

En ce qui concerne le Minio Green, GSM facilite la transition des clients de la moto vers la voiture avec une offre de financement permettant un crédit allant jusqu'à 90 % de la valeur du véhicule, remboursable sur une période maximale de cinq ans. Ainsi, les clients peuvent devenir propriétaires d'une voiture avec un apport initial de seulement 26 millions de dôngs. En outre, ils bénéficieront d'une option gratuite leur permettant de choisir parmi deux couleurs exclusives : Rose Métallique et Vert Jade Tropical.

Les clients particuliers qui achètent une voiture Green et s'inscrivent comme prestataires de transport sur la plateforme Xanh SM en 2025 pourront bénéficier d'un partage de revenus allant jusqu'à 90% pendant trois ans, réduisant ainsi le temps d'amortissement à seulement 15 mois pour le modèle Minio Green.

En plus des promotions de réservation anticipée, les clients achetant une VinFast Green auront droit à une recharge gratuite dans les stations publiques V-Green jusqu'à fin juin 2027 et seront exonérés des frais d'immatriculation jusqu'à fin février 2027.

À partir du 25 mars 2025, les clients pourront commander leur véhicule dans tous les showrooms et concessionnaires officiels VinFast à travers le pays, mais sans les avantages de la réservation anticipée.

Pour profiter pleinement des offres disponibles jusqu'au 24 mars 2025, les clients peuvent contacter la hotline 1900 2293, visiter le site https://platform.xanhsm.com ou utiliser l'application Xanh SM pour en savoir plus et effectuer leur réservation.

Texte et photo : Minh Thu/CVN