VinFast et PT Arimbi Amartapura signent un mémorandum d’entente

>> Les ventes de véhicules électriques de VinFast en hause de 25%

>> GSM reçoit 45.813 commandes de Vinfast Green en 72 heures après lancement

Cet accord marque une avancée majeure dans la stratégie d’expansion mondiale du constructeur vietnamien, renforçant sa présence sur le marché indonésien et facilitant l’accès des consommateurs locaux aux véhicules électriques.

Selon les termes de l’accord, 22 nouveaux showrooms verront le jour entre 2025 et 2027, principalement dans les grandes villes comme Jakarta et Bandung. Dès cette année, 11 showrooms seront déjà opérationnels, avec les premières ouvertures prévues dès mars 2025.

VinFast s’appuiera sur l’expertise d’Amarta, qui dispose de 25 ans d’expérience et d’une connaissance approfondie du marché local, afin de garantir une implantation réussie et efficace.

Les futurs showrooms VinFast adopteront une architecture moderne et intégreront des bornes de recharge pour véhicules électriques. Conçus pour offrir une expérience immersive et optimisée, ces espaces regrouperont l’exposition des modèles, l’expérience client et les services après-vente, assurant ainsi un parcours fluide, de la découverte du véhicule jusqu’à son utilisation.

Cet accord avec Amarta s'inscrit dans l’ambition de VinFast d’adopter un modèle de concession mondiale, lui permettant d’optimiser ses opérations, de réduire ses coûts d’exploitation et d’accélérer son expansion sur le marché indonésien.

Phạm Sanh Châu, directeur général de VinFast Asie, a souligné l’importance de ce partenariat : "VinFast est ravi de collaborer avec Amarta pour rapprocher nos véhicules électriques intelligents et respectueux de l’environnement des consommateurs indonésiens. Ce partenariat nous permettra de tirer pleinement parti de l'expertise locale d'Amarta afin d'établir une base solide et de faire de VinFast la marque de véhicules électriques préférée de tous."

De son côté, Angga Prawira Awang, Directeur Général d’Amarta, a déclaré : "Amarta est honoré de s'associer à VinFast, une marque dynamique et pionnière de véhicules électriques en provenance du Vietnam. Nous sommes convaincus que la combinaison de notre expertise du marché local et de la qualité exceptionnelle des produits VinFast à des prix compétitifs apportera une valeur ajoutée aux consommateurs indonésiens, contribuant ainsi à la transition écologique et à un avenir durable."

VinFast accélère son implantation en Indonésie, affirmant son engagement en faveur de la transition écologique. À ce jour, la marque a déjà signé des partenariats avec 14 concessionnaires et exploite 21 magasins répartis à Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, et d'autres grandes villes. Sa gamme de véhicules électriques comprend notamment les mini e-SUV VF 3, VF 5 et VF e34.

Pour encourager l’adoption des véhicules électriques, VinFast propose une recharge gratuite jusqu’au 1er mars 2028 ainsi qu’une garantie de 7 à 10 ans, selon le modèle.

En un peu plus d’un an de présence sur le marché indonésien, l’écosystème de mobilité électrique "Pour un avenir vert" de l’entrepreneur Phạm Nhât Vuong s’est considérablement développé, avec le lancement des voitures électriques VinFast, de la compagnie de taxis électriques GSM et du réseau de bornes de recharge V-GREEN. Ces initiatives témoignent de l’engagement de VinFast à bâtir un avenir plus vert, propre et durable en Indonésie.

Texte et photo : Minh Thu/CVN