Ethiopian Airlines lance un vol vers Hanoï à partir de juillet

Dans son annonce, la compagnie aérienne a déclaré que cette nouvelle liaison visait à promouvoir la coopération commerciale, touristique et les échanges culturels entre le Vietnam et l’Éthiopie, et plus largement entre le Vietnam et l’Afrique.

Cette liaison contribue à renforcer la présence d’Ethiopian Airlines en Asie du Sud-Est, offrant des options de voyage pratiques aux passagers, a déclaré Mesfin Tasew, PDG de la compagnie aérienne africaine.

Elle permet également de consolider le rôle d’Ethiopian Airlines en tant que plus grande compagnie aérienne d’Afrique, possédant le réseau de vols le plus vaste vers de nombreuses destinations internationales via sa plaque tournante d'Addis-Abeba, a-t-il souligné.

