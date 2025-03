Le japonais Aeon va développer son activité cinématographique au Vietnam

Alors que le marché japonais arrive à maturité et laisse peu de place à davantage de salles de cinéma, la filiale du détaillant japonais Aeon se tourne vers l’étranger, vers un pays où elle possède une force en tant que distributeur de films d’animation japonais.

Photo : NKA/CVN

Selon le journal japonais, Aeon Entertainment va créer un joint-venture dès ce mois-ci avec l’opérateur de cinéma vietnamien Beta Media, qui exploite actuellement 20 complexes cinématographiques et est le quatrième acteur du marché cinématographique local, derrière CGV, Lotte Cinema et Galaxy.

L’entreprise japonaise a pour objectif de rendre son premier cinéma au Vietnam rentable d’ici trois ans, avec des projets d’investissement entre 20 et 30 milliards de yens (134 à 200 millions de dollars) d’ici 2035. Le premier multiplexe ouvrira ses portes dans le Sud du Vietnam. Il s’étendra sur 4.000 à 5.000 mètres carrés, soit plus que les installations habituelles d’Aeon Entertainment au Japon.

Aeon Entertainment espère augmenter le nombre de ses installations vietnamiennes à 21 d’ici 2030, certaines étant situées hors des centres commerciaux, tandis que les cinémas situés dans les centres commerciaux seront exploités par Aeon Mall.

Le Vietnam marque la première expansion internationale d’Aeon Entertainment. L’entreprise voit un potentiel de croissance compte tenu de la population vietnamienne de plus de 100 millions d’habitants et du nombre relativement restreint de salles de cinéma.

En août 2024, Aeon Entertainment et Beta Media ont officiellement annoncé la création d’un joint-venture pour développer et exploiter une nouvelle chaîne de cinémas haut de gamme. Ce joint-venture se concentrera également sur l’investissement dans la production cinématographique et la distribution de films vietnamiens, japonais et internationaux au Vietnam.

VNA/CVN