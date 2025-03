Envolez-vous vers le Japon avec Vietjet !

Pour célébrer l’ouverture des nouvelles liaisons Hô Chi Minh-Ville - Nagoya et Hô Chi Minh-Ville - Fukuoka, la compagnie aérienne Vietjet propose des milliers de billets à partir de seulement 0 dông (hors taxes et frais) pour tous ses vols directs entre le Vietnam et le Japon.

Du 19 au 26 mars, Vietjet lance une promotion exceptionnelle avec des billets Eco disponibles à partir de 0 dông (hors taxes et frais) pour les passagers réservant leurs vols sur le site web www.vietjetair.com ou via l'application mobile Vietjet Air. Réservez dès maintenant et profitez d’un voyage abordable à la découverte du "Pays du Soleil Levant" pour une période de voyage s’étendant du 24 avril au 30 novembre 2025.

Photo: Vietjet/CVN

Voyagez et admirez les cerisiers en fleurs ! La ligne Hô Chi Minh-Ville - Nagoya sera inaugurée le 24 avril 2025 avec quatre vols aller-retour par semaine, opérés les mardis, jeudis, samedis et dimanches. La ligne Hô Chi Minh-Ville - Fukuoka sera quant à elle lancée le 25 avril 2025 avec trois vols aller-retour hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis.

Avec ces deux nouvelles lignes, Vietjet portera à 138 le nombre total de vols reliant le Vietnam au Japon chaque semaine, notamment vers Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka et Hiroshima. Cette expansion marque une étape clé dans la stratégie de développement du réseau de la compagnie.

Pour plus d’informations sur le programme promotionnel et pour réserver vos billets, rendez-vous sur www.vietjetair.com.

Truong Giang/CVN