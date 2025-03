Green Future s’implante à Dà Nang pour démocratiser la mobilité électrique

Le 25 mars 2025, la société par actions de commerce et de services Green Future (GF - anciennement FGF) a officiellement lancé ses activités à Dà Nang, proposant des services de location et de vente de véhicules électriques VinFast d’occasion. Ce service vise à répondre aux besoins des habitants et des touristes tout en contribuant à la construction d’un avenir vert et durable.

>> VinFast étend son réseau de distribution en Indonésie grâce à un partenariat avec Amarta

>> VinFast et PT Arimbi Amartapura signent un mémorandum d’entente

L’expansion à Đà Nẵng - une ville dynamique et parmi les plus agréables à vivre du pays - marque une étape clé dans la stratégie de développement de Green Future après l’ajustement de son orientation commerciale et son changement d’identité de marque. Cet événement revêt également une signification particulière en célébrant le 50ᵉ anniversaire de la Libération de Dà Nang (29/03/1975 - 29/03/2025).

À l’instar de ses services à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, GF proposera aux clients de Dà Nang des solutions innovantes en matière de location de voitures électriques VinFast.

Des solutions de location flexibles et économiques

Dans le domaine de la location, GF propose des formules flexibles, allant de la courte à la longue durée, avec une gamme variée de véhicules électriques modernes et de haute qualité, notamment les modèles VinFast VF 3, VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9, adaptés à tous les besoins et budgets. En plus d’un tarif compétitif par rapport aux services de location de véhicules thermiques traditionnels, toutes les voitures électriques louées par GF bénéficient d’une recharge gratuite aux stations publiques V-Green, sans frais cachés, permettant ainsi aux clients de réaliser des économies significatives.

Grâce à des partenariats stratégiques, GF mettra en place un service de livraison et de restitution des véhicules selon la demande des clients. En particulier, dans cette ville touristique dynamique, GF facilitera au maximum la prise en charge et le retour des véhicules à des emplacements clés tels que l’aéroport, les zones industrielles et les sites touristiques, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

Outre la location de courte durée destinée aux particuliers, GF propose également une solution de location longue durée pour les entreprises et organisations de Dà Nang, leur permettant d’accéder à une flotte de véhicules électriques haut de gamme à moindre coût, sans nécessiter un investissement initial important. L’offre flexible et professionnelle de GF, combinée à la qualité des véhicules VinFast, garantit une expérience de mobilité unique à tous ses clients.

Dans le secteur du commerce de véhicules d’occasion, GF mettra en place un vaste réseau de distribution afin de proposer aux clients une adresse de confiance pour l’achat de voitures électriques VinFast à des prix attractifs avec une qualité certifiée. Tous les véhicules d’occasion commercialisés par GF seront rigoureusement contrôlés et évalués directement par l’usine et les ateliers de service de VinFast selon 139 critères exigeants. De plus, GF garantit une transparence totale sur l’historique des véhicules avant leur mise en vente, en fournissant une certification officielle.

Engagée pour un avenir durable, GF développe tous ses services et produits dans le but de démocratiser la mobilité électrique, en facilitant l’accès aux véhicules électriques pour tous à des coûts abordables. Son implantation officielle à Đà Nẵng marque une nouvelle phase de son expansion nationale et pose les bases de son ambition de conquérir les marchés internationaux dans un avenir proche.

Texte et photo : Minh Thu/CVN