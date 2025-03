Vietjet lance une promotion exceptionnelle pour les vacances

À l'occasion des vacances du 30 avril et du 1 er mai, Vietjet propose des millions de billets à 0 dông sur tous ses vols nationaux et internationaux.

Photo : Vietjet/CVN

Du 1er avril à 12h00 au 5 avril à 23h59, Vietjet met en vente des billets Eco à partir de 0 dông pour les passagers réservant des vols sur le site web www.vietjetair.com et l’application mobile Vietjet Air, avec des horaires de vol pratiques du 15 avril 2025 au 28 mars 2026.

Cette période des fêtes est une occasion en or pour les passagers de se plonger dans l’ambiance festive et animée de Hô Chi Minh-Ville, l’un des centres économiques les plus dynamiques du pays et un lieu chargé d’histoire avec ses monuments emblématiques tels que le Palais de la Réunification et l’embarcadère de Nhà Rông.

Vous aurez également l’occasion de visiter la capitale Hanoi, avec ses 36 rues et corporations, sa riche culture et sa cuisine réputée. Cet été, ne manquez pas l’occasion d’explorer les principales destinations touristiques du Vietnam, notamment Nha Trang, Phu Quôc, Huê et Dà Nang.

De plus, Vietjet a récemment lancé et mis en vente de nouvelles lignes reliant Phu Quôc à Singapour, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï vers Pékin et Canton (Chine) ; Hô Chi Minh-Ville vers Nagoya, Fukuoka (Japon), Bengaluru et Hyderabad (Inde), ainsi que l’augmentation des vols vers Bangkok, mettent en valeur un Vietnam magnifique et hospitalier, en pleine croissance et ouvert à des amis du monde entier.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le meilleur classement en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web de sécurité et d'évaluation des produits au monde airlineratings.com et classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par le prestigieux magazine Airfinance Journal pendant de nombreuses années consécutives.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low cost au monde par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres.

VNA/CVN