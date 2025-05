Le chef du Parti appelle à mieux connecter le marché de l’or vietnamien au marché international

Le chef du Parti s’est exprimé lors d’une séance de travail avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti sur les mécanismes et les politiques pour une gestion plus efficace du marché de l’or.

Il a salué les récentes améliorations positives apportées à la réglementation. Il a toutefois également souligné un certain nombre de lacunes persistantes, notamment des mécanismes réglementaires obsolètes, la lenteur des réformes, la contrebande d’or, les sorties de devises et les pratiques monopolistiques sur le marché.

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à un changement radical, passant d’une mentalité administrative à une approche disciplinée et axée sur le marché, et d’une logique de "striction pour contrôler" à une logique d’"ouverture pour gouverner".

Il a insisté sur la nécessité d’abandonner l’idée d’interdire ce qui ne peut être contrôlé et de garantir que le marché de l’or fonctionne conformément aux principes du marché, sous la supervision de l’État.

Le leader du Parti a déclaré qu’il était essentiel de respecter les principes de droit de propriété, de propriété des actifs et de liberté d’entreprise, tant pour les particuliers que pour les entreprises. La transparence du marché doit être garantie et la thésaurisation de l’or par les citoyens doit être reconnue comme une forme légitime d’épargne et d’investissement.

Il a demandé que le monopole de l’État sur le marquage des lingots d’or soit démantelé de manière contrôlée, en partant du principe que le gouvernement conserve le contrôle de la production de lingots. Toutefois, des licences peuvent être accordées aux entreprises qualifiées pour participer à la fabrication de lingots d’or, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables, diversifiant les sources d’approvisionnement et contribuant à la stabilité des prix sur le marché.

Le secrétaire général Tô Lâm a également recommandé d’accroître les importations d’or réglementées afin d’accroître l’offre et de réduire l’écart entre les prix nationaux et internationaux, ainsi que de lutter contre la contrebande d’or transfrontalière. Il a encouragé le développement du secteur vietnamien de la bijouterie en or, avec l’objectif à long terme de devenir un pôle régional de production et d’exportation de haute qualité, contribuant ainsi à la transformation de l’or thésaurisé en produits à valeur ajoutée.

Il a suggéré de développer des canaux d’investissement alternatifs attractifs pour attirer l’or privé dans l’économie. Il a également appelé à une meilleure efficacité de gestion et à une coordination intersectorielle renforcée, notamment dans la lutte contre la contrebande d’or.

Le leader du Parti a également souligné la nécessité de renforcer le rôle de l’Association vietnamienne des négociants en or comme intermédiaire entre les entreprises et les autorités de régulation.

Le maintien de la stabilité macroéconomique et de la confiance du public dans le dong vietnamien demeure une solution fondamentale et à long terme pour transférer les ressources de l’or vers une utilisation économique productive, a-t-il affirmé, appelant à la mise en place rapide d’un système complet d’information et de données sur le marché de l’or afin d’accroître la transparence.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur la recherche et la proposition d’un ensemble de solutions adaptées et progressives à mettre en œuvre rapidement. Celles-ci pourraient inclure la prise en compte des expériences internationales pour recommander la création d’une bourse nationale de l’or, l’autorisation du négoce de l’or sur la bourse des matières premières ou la mise en place d’une plateforme dédiée au négoce de l’or au sein du futur centre financier international du Vietnam.

