La diplomatie populaire prête à rejoindre la nation dans une nouvelle ère

Dans une récente interview accordée à la VNA, le président de l’VUFO a parlé des réalisations exceptionnelles de la diplomatie populaire en 2024 et des orientations pour 2025.

Quelles sont les principales réalisations de la diplomatie populaire en 2024 ?

L’année dernière a été une année importante pour la diplomatie populaire de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, avec des activités mises en œuvre de manière globale et efficace. Nous avons organisé 43 visites de délégations à l’étranger et accueilli 28 délégations en visite au Vietnam, organisé plus de 1.000 activités locales et organisé cinq conférences et séminaires internationaux.

La VUFO a notamment participé à diverses activités diplomatiques de haut niveau avec les dirigeants du Parti et de l’État. Nous avons eu l’honneur d’accompagner sept délégations de haut niveau de dirigeants du Parti et de l’État lors de visites dans neuf pays, où nous avons coordonné et organisé neuf événements pour favoriser les rencontres entre les dirigeants vietnamiens et leurs homologues étrangers, favorisant ainsi davantage la compréhension mutuelle et la coopération.

Les activités diplomatiques entre les peuples, dans le cadre de la diplomatie d’État de haut niveau, reflètent non seulement l’engagement des dirigeants du Parti et de l’État envers la diplomatie entre les peuples en général et la VUFO, mais aussi la reconnaissance du Vietnam pour la solidarité, le soutien et l’amitié manifestés par les peuples étrangers. De telles initiatives contribuent à établir une base sociétale positive pour les relations bilatérales avec les pays du monde entier.

En outre, nous avons accueilli et collaboré à l’accueil de nombreuses délégations de dirigeants politiques étrangers, d’anciens dirigeants et de responsables gouvernementaux, tout en organisant d’importants événements diplomatiques interpersonnels avec des partenaires.

Nous avons également mené des activités innovantes dans le domaine de la démocratie et des droits de l’homme, comme l’envoi d’une délégation pour assister au Symposium sur le droit international et la religion à l’Université Brigham Young aux États-Unis, et la collaboration avec un certain nombre d’agences américaines chargées d’élaborer et de publier des rapports sur la religion et les droits de l’homme, l’organisation d’une visite et d’un programme de travail au Vietnam pour une délégation de pasteurs protestants internationaux et leurs proches, et l’accueil d’une délégation de jeunes volontaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ces actions ont encore renforcé la compréhension et la coopération entre le Vietnam et les organisations religieuses internationales, tout en "plantant les graines de l’amitié et de la coopération" dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

En 2024, nous nous sommes attachés à diversifier les activités diplomatiques interpersonnelles afin de promouvoir les valeurs traditionnelles d’amitié entre le Vietnam et d’autres pays. Nous avons collaboré avec les ambassades et les consulats pour organiser des événements de partage d’informations, des discussions diplomatiques, des échanges culturels et des présentations de livres d’auteurs, afin de mieux informer le public sur les relations internationales du Vietnam.

En outre, nous avons mis à profit la diplomatie interpersonnelle pour faciliter la coopération en matière d’investissement entre les entreprises vietnamiennes et étrangères.

La VUFO a également excellé dans l’expression de sa gratitude et dans la remise de prix à ses partenaires internationaux, en décernant l’insigne "Pour la paix et l’amitié entre les nations" à 21 diplomates étrangers et en reconnaissant les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères pour leurs contributions significatives aux travaux non gouvernementaux du Vietnam.

L’un des objectifs de la diplomatie interpersonnelle est de mobiliser des ressources étrangères et de mettre en œuvre un soutien aux communautés vietnamiennes à l’étranger. Pourriez-vous partager les résultats spécifiques des efforts en 2024 ?

En termes de mobilisation de ressources étrangères, notamment par le biais d’organisations non gouvernementales (ONG) étrangères, en 2024, la valeur totale de l’aide étrangère décaissée par les ONG est estimée à environ 230 millions d'USD. Dans le même temps, en réponse à un appel de la VUFO, les ONG étrangères ont fourni une assistance pour aider à atténuer les conséquences du typhon Yagi, sous forme de dons en espèces et en nature, d’une valeur de près de 220 milliards de dôngs (8,7 millions d'USD).

Au cours de l’année 2024, les ONG étrangères présentes dans la diaspora vietnamienne ont contribué à hauteur d’environ 10 millions d'USD à divers programmes et projets au Vietnam. Sur les plus de 300 ONG étrangères opérant au Vietnam, 44 sont dirigées par des expatriés vietnamiens - en tant que fondateurs, présidents, représentants du pays ou personnes clés responsables des activités de l’organisation au Vietnam - et ont mis en œuvre de nombreux programmes et projets de développement pour soutenir le pays.

Elles ont participé activement au programme d’élimination des maisons précaires et délabrées lancé par le Premier ministre Pham Minh Chinh. De nombreuses organisations ont manifesté leur intérêt, mené des enquêtes initiales dans diverses localités et se sont engagées à fournir une aide en 2025.

Grâce aux efforts diplomatiques, environ deux millions de Vietnamiens et près de 30.000 étudiants vietnamiens aux États-Unis ont été encouragés à se conformer aux lois du pays hôte et à contribuer au développement national, agissant comme des ambassadeurs de bonne volonté pour le Vietnam et contribuant à renforcer les relations bilatérales.

Quels sont les principaux objectifs et orientations de la diplomatie populaire à l’horizon 2025 et au-delà, et quel rôle jouera-t-elle dans l’ère d’ascension nationale?

La diplomatie populaire fait partie intégrante du parcours national du Vietnam, soutenant l’indépendance, la réunification, le redressement après la guerre et le développement continu du pays.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère d’engagement mondial, la diplomatie populaire continuera de jouer un rôle essentiel en complément de la diplomatie du Parti et de l’État, en soutenant les objectifs de développement national et en améliorant les relations internationales du Vietnam.

En 2025, la VUFO se concentrera sur plusieurs orientations clés. Elle poursuivra la mise en œuvre efficace de la politique étrangère du Parti et de l’État, en veillant à ce que le rôle et la position de la diplomatie populaire soient proportionnés aux tâches assignées par le Parti et l’État.

Elle prévoit également de mettre l’accent sur la mise en œuvre efficace des activités de politique étrangère conformément au plan établi, en particulier en conseillant de manière proactive les dirigeants du Parti et de l’État à participer et à organiser des activités de diplomatie populaire dans le cadre de la diplomatie de haut niveau, en mettant en œuvre des activités de politique étrangère liées aux grandes fêtes nationales, en célébrant les relations diplomatiques avec les pays du monde entier, en diversifiant les activités de diplomatie populaire et en participant de manière plus active et responsable aux forums multilatéraux.

En outre, la VUFO envisage une bonne préparation de son septième Congrès national et de sa cinquième Conférence internationale pour renforcer la coopération avec les ONG étrangères.

Pour atteindre ces objectifs, la VUFO doit continuer à innover avec audace dans son état d’esprit et son approche, à faire preuve de créativité dans l’organisation des activités diplomatiques et à "penser grand, agir avec audace et dépasser les anciens états d’esprit et les domaines familiers pour adopter une vision et une approche qui s’étendent au-delà du niveau national vers la scène régionale et internationale", comme l’a souligné feu le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

En outre, la VUFO renforcera et rationalisera davantage sa structure organisationnelle aux niveaux central et local, en veillant à ce qu’elle soit légère, forte, efficace et unifiée. Elle devra également élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation adaptés aux différents groupes de fonctionnaires et de personnel.

À l’occasion du Nouvel An lunaire, au nom de la délégation du Parti, du Comité du Parti et de la direction de la VUFO, j’adresse mes meilleurs vœux à tous ceux qui se consacrent à la diplomatie populaire.

J’espère et je crois fermement que la diplomatie populaire remplira avec succès les objectifs et les tâches fixés, contribuant aux côtés de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée à renforcer les réalisations remarquables des 40 années de rénovation, initiée et dirigée par le Parti, nous sommes prêts à unir nos efforts pour faire entrer la nation dans une nouvelle ère, celle d’ascension nationale.

VNA/CVN