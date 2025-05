Le président de l’Assemblée nationale rencontre le président hongrois

Trân Thanh Mân a chaleureusement salué le président Tamas et son épouse, ainsi que la délégation hongroise de haut rang, lors de leur visite officielle au Vietnam. Il a qualifié cette visite d’un événement important, qui intervient au moment où les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques, et a réaffirmé la détermination des dirigeants des deux pays à promouvoir leurs relations bilatérales.

Le plus haut législateur vietnamien s’est dit convaincu que, forte de la riche tradition d’amitié et de la détermination des deux parties, la visite du président Tamas ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et la Hongrie. Il a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam s’engageait à accompagner le gouvernement et les agences compétentes dans la mise en œuvre des accords conclus lors de cette visite, contribuant ainsi à apporter des avantages concrets aux populations des deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam gardait toujours en mémoire le précieux soutien apporté par la Hongrie lors de sa lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi que dans le processus actuel de construction et de développement national. Il a remercié la Hongrie pour son aide au Vietnam dans la formation de nombreux fonctionnaires diplômés de l’enseignement supérieur et de troisième cycle, qui ont apporté une contribution importante au développement du Vietnam et ont renforcé l’amitié entre les peuples des deux pays.

Le président Tamas a remercié les dirigeants du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale du Vietnam pour l’accueil chaleureux et empreint d’estime réservé à la délégation hongroise de haut rang. Il a exprimé son admiration pour les grandes réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de politique étrangère, et a affirmé que le Vietnam était toujours le partenaire prioritaire de la Hongrie en Asie du Sud-Est.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits de l’évolution extrêmement positive des relations bilatérales, notamment sur les plans politique, diplomatique et parlementaire. Ils ont hautement apprécié le dynamisme de la coopération entre les deux parlements ces derniers temps, avec des échanges réguliers de délégations de dirigeants parlementaires, des échanges entre commissions et groupes parlementaires d’amitié, et une étroite collaboration au sein des forums parlementaires interrégionaux et internationaux, notamment l’UIP.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a estimé que la coopération entre les deux pays s’était récemment développée de manière dynamique, notamment dans le domaine économique, avec un chiffre d’affaires commercial bilatéral atteignant près d’un milliard de dollars en 2024. Cependant, ces chiffres sont en deçà du potentiel des deux pays. Les deux parties doivent tirer profit et promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération existants, et faire le meilleur usage de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) pour augmenter leurs échanges commerciaux et leurs investissements dans les temps à venir.

Renforcer la coopération économique

Le plus haut législateur vietnamien a hautement apprécié la Hongrie, l’un des premiers pays de l’UE à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et a demandé à la Hongrie de continuer à exhorter les parlements des autres pays membres de l’UE à ratifier rapidement cet accord.

Le président hongrois a affirmé son soutien et a promis de continuer à exhorter la Commission européenne (CE) à lever rapidement son "carton jaune" contre les exportations vietnamiennes de produits de la pêche vers les marchés européens.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines des semi-conducteurs, de l’énergie nucléaire, de l’agriculture intelligente, des produits pharmaceutiques, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, de l’industrie de la défense, de la gestion de l’eau, de l’environnement et de la réponse au changement climatique ; de se soutenir mutuellement dans la participation aux chaînes d’approvisionnement et la réponse aux défis mondiaux.

Approuvant les propositions du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le chef de l’Etat hongrois a souligné que la Hongrie était toujours un ami et un soutien de confiance du Vietnam dans les forums multilatéraux, en particulier au sein de l’UE. Il a affirmé que la Hongrie soutenait le renforcement des relations entre le Vietnam et l’UE.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que, dans un contexte mondial complexe, le Vietnam maintient sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de multilatéralisation et de diversification, se positionnant comme un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. Il a salué le projet de visite du président de l’Assemblée nationale hongroise au Vietnam en octobre 2025 et s’est dit convaincu que ce voyage ouvrirait un nouveau chapitre de la coopération entre les deux parlements.

Le président Trân Thanh Mân a suggéré aux deux Assemblées nationales de promouvoir des programmes d’échange de jeunes parlementaires, d’organiser régulièrement des forums parlementaires bilatéraux et de coopérer à l’élaboration de cadres juridiques favorisant la transformation numérique et la protection de l’environnement, ainsi que de partager leurs expériences en matière de suivi de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans des domaines tels que la gestion des ressources en eau et la réponse au changement climatique, domaines où la Hongrie possède des atouts.

À cette occasion, il a remercié l’Assemblée nationale hongroise et les autorités à tous les niveaux d’avoir créé des conditions favorables à l’intégration et à la stabilisation de la vie de la communauté vietnamienne dans ce pays européen.

Le président Tamas a déclaré que l’amitié entre les deux pays, les étudiants vietnamiens ayant fait et font leurs études en Hongrie, ainsi que la communauté vietnamienne en Hongrie, constituent des atouts importants pour le développement des relations bilatérales.

Les deux parties doivent promouvoir la coopération et les échanges entre les universités et les associations d’amitié afin de renforcer la compréhension mutuelle et de renforcer la coopération dans d’autres domaines, a-t-il déclaré, promettant de continuer à soutenir la communauté vietnamienne afin de promouvoir son rôle de passerelle pour le développement des relations de coopération entre les deux pays.

