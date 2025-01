Promotion des échanges entre les peuples, base solide pour les relations sino-vietnamiennes

Le Vietnam et la Chine devraient promouvoir la diplomatie populaire pour approfondir la compréhension mutuelle et élargir les échanges entre leurs peuples, en particulier entre les jeunes, ce qui constitue une base solide pour une amitié durable entre les deux nations.

>> Vietnam - Chine : continuer de promouvoir une coopération multiforme en 2025

>> Le Vietnam et la Chine échangent des lettres de félicitations

>> Idéaux et convictions communs : clé des relations Vietnam - Chine

C'est ce qu'a souligné le Professeur et Docteur Cheng Hanping, directeur du Centre de recherche sur le Vietnam à l'Université de technologie du Zhejiang en Chine, lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information sur les résultats marquants des relations entre les deux pays ces derniers temps et le potentiel de coopération bilatérale dans l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces 75 dernières années, l'amitié sino-vietnamienne, nourrie par les premiers dirigeants des deux partis et des deux pays, a été mise à l'épreuve par les guerres mais demeure un lien durable, a-t-il noté.

Depuis le début du 21e siècle, face à des changements et des évolutions sans précédent dans le monde et la région, le Parti communiste chinois et le Parti communiste du Vietnam ont positionné les relations bilatérales comme des liens d'amitié, de coopération et d'avantages mutuels, tout en gérant efficacement les désaccords et différends en mer.

Ces dernières années, les hauts dirigeants chinois et vietnamiens ont effectué de fréquentes visites réciproques, favorisant des échanges approfondis à tous les niveaux, et réalisant des percées significatives dans la coopération économique et commerciale, a-t-il ajouté.

Le concept de la "nouvelle ère" proposée par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, est pleinement liée au socialisme à la chinoise et à son modèle de modernisation unique. Cette complémentarité reflète les intérêts communs des deux nations socialistes, transcendant les différences et soulignant leur rôle en tant que communauté d'avenir partagé qui revêt une importance stratégique, a noté Cheng Hanping.

Quant aux domaines potentiels de coopération à l'avenir, Cheng Hanping a identifié le développement des infrastructures comme un domaine clé de collaboration. Il a noté l'expertise technique et la spécialisation de la Chine dans ce domaine, en particulier dans des projets tels que les chemins de fer standard transfrontaliers et le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud du Vietnam.

Selon cet expert, le marché chinois dispose d'un énorme potentiel de développement et est très attractif pour le Vietnam. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, ce qui en fait un marché immense. De plus, les deux pays sont voisins, ce qui constitue une condition favorable et un grand avantage pour le Vietnam, a-t-il précisé.

Dans le contexte de la crise de la mer Rouge et des conflits au Moyen-Orient, le chemin de fer Chine - Europe apporte également des commodités économiques et commerciales au Vietnam, a-t-il noté. Le Vietnam peut éviter les risques maritimes et raccourcir le temps de transport par rapport aux routes maritimes traditionnelles, a-t-il expliqué.

VNA/CVN