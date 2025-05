Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis

>> Nguyên Hông Diên à Washington : cap sur une coopération commerciale renforcée

>> Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis

Photo : VNA/CVN

Saluant la première délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à se rendre au Vietnam cette année, il a hautement apprécié l’importance de cette visite à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam poursuivait résolument une politique étrangère axée sur l’indépendance, l’autonomie, l’ouverture, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales, ainsi que sur la politique de défense des "quatre non".

Il a mis l’accent sur la politique de construction d’une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace. À cet égard, le Vietnam attache de l’importance au partenariat stratégique global avec les États-Unis et espère que les relations entre les deux pays maintiendront une dynamique positive de développement et deviendront de plus en plus solides, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé la délégation des principales orientations de développement du Vietnam, affirmant que le Vietnam considère le secteur économique privé comme un principal moteur et que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique constituent des avancées stratégiques dans la nouvelle phase de développement du pays.

L’objectif consiste d’ici à 2030, qui marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti, à devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur, et d’ici 2045, qui marque le 100e anniversaire de la naissance de notre nation, à devenir une nation développée à revenu élevé.

Il s’est réjoui du développement récent des relations bilatérales, a salué le soutien des États-Unis à un Vietnam «fort, indépendant, autonome et prospère» et a salué leurs efforts continus pour surmonter les conséquences de la guerre. Il a également suggéré que les États-Unis accroissent les transferts de technologie dans le cadre de la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé à Moolenaar et aux membres du Congrès américain de continuer à prêter attention et à soutenir le développement des relations entre les deux parties, notamment en envisageant de retirer le Vietnam de la liste des exportations stratégiques contrôlées (D1-D3) et en promouvant le processus d’examen de la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam.

Concernant la question des droits de douane, il a suggéré que, lors des négociations, les États-Unis soient attentifs aux conditions et circonstances spécifiques du Vietnam, adoptent une approche plus équilibrée et visent des relations commerciales durables, saines et stables, apportant des avantages concrets aux entreprises et aux populations des deux pays.

Moolenaar et d’autres membres du Congrès américain ont exprimé leur impression du fort développement du Vietnam et des relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des 30 dernières années.

Ils ont affirmé que le Vietnam est un partenaire important des États-Unis dans la région, affirmant que la promotion du développement positif des relations entre le Vietnam et les États-Unis a reçu un soutien bipartisan au Congrès américain. Ils ont également remercié les dirigeants vietnamiens pour l’attention qu’ils portent au développement des relations entre les deux pays.

Moolenaar et les membres de la délégation ont approuvé l’évaluation du Premier ministre concernant l’importance du cadre de partenariat stratégique global, réaffirmant que les États-Unis continueront de jouer un rôle actif dans la coopération et le soutien au Vietnam pour atteindre ses objectifs de développement stratégique.

Ils se sont engagés à redoubler d’efforts pour promouvoir les relations bilatérales, notamment les liens économiques et commerciaux, ainsi que les négociations tarifaires entre les deux pays.

VNA/CVN