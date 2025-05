Le président de la Commission centrale de contrôle du Parti reçoit l'ambassadeur de Chine

Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du Parti, a reçu mercredi 28 mai à Hanoï He Wei, ambassadeur de Chine au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Duy Ngoc a apprécié le développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les résultats importants de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, les 14 et 15 avril, qui ont permis d'atteindre des perceptions communes importantes, orientant le développement stable, sain et durable du Partenariat de coopération stratégique global et de la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a affirmé que le développement durable des relations, la consolidation de la confiance politique, l'élargissement et l'approfondissement de la coopération substantielle avec la Chine étaient un choix stratégique et une priorité dans la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

Nguyên Duy Ngoc a partagé avec l'ambassadeur chinois les avancées du Vietnam en matière de science, de technologie, d'innovation, de transformation numérique et de développement du secteur privé.

Il a proposé de maintenir l'échange de délégations de haut niveau et à tous les échelons, et particulièrement entre la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam et la Commission centrale de contrôle de la discipline du Parti communiste chinois, tout en souhaitant une coopération accrue dans le domaine de la formation des cadres, ainsi que la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Il a également proposé de bien organiser l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine et le programme "Voyage rouge", en vue d'approfondir la connaissance de l'histoire révolutionnaire des deux nations.

L'ambassadeur He Wei a salué les réalisations du Vietnam et a réaffirmé la volonté de la Chine de concrétiser les perceptions communes entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping, pour porter les relations entre les deux Partis et les deux pays à une nouvelle hauteur.

Il a proposé aux deux parties de renforcer l'échange d'expériences en matière d'édification du Parti, d'étudier la possibilité d'intensifier les échanges théoriques, de partager des expériences pratiques et de coopérer en matière de formation de cadres dans le domaine de la lutte contre la corruption.

VNA/CVN