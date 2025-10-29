Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération culturelle

Le secrétaire général Tô Lâm a rencontré mercredi 29 octobre le duc de Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, représentant de la famille royale britannique, lors de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

>> Le chef du PCV assiste à une table ronde sur les technologies avancées à Londres

>> Le SG Tô Lâm prononce un discours de politique à l'Université d'Oxford

>> Le SG Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Royaume-Uni

La rencontre, qui s’est tenue à Londres, a également réuni Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, et la duchesse de Richmond.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm s’est dit ravi de cette visite officielle au Royaume-Uni et a remercié le duc, la duchesse et la famille royale pour l’affection particulière qu’ils témoignent au Vietnam, ainsi qu’à lui-même et à la délégation de haut niveau qui l’accompagne.

Il a souligné que les liens entre le Vietnam et le Royaume-Uni se sont renforcés au fil du temps et que les deux pays sont déterminés à hisser leurs relations bilatérales à un niveau supérieur de confiance stratégique, un objectif soutenu par la famille royale britannique.

Pour sa part, le duc Charles Henry Gordon-Lennox a accueilli le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, et s’est félicité du développement positif des relations entre les deux pays. Il a noté que, lors de cette visite, un accord avait été conclu pour élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, élargissant ainsi la coopération dans divers domaines.

Le secrétaire général Tô Lâm a fait part de son admiration pour les paysages naturels et l’architecture historique du Royaume-Uni et a salué l’engagement du duc et de la duchesse en faveur de la préservation du patrimoine culturel, notamment le palais de Goodwood, devenu un centre international de la culture, du sport et des arts.

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a affirmé que le Vietnam attachait également une grande importance à la préservation de ses traditions culturelles, les considérant comme une source de force nationale.

Il s’est dit convaincu que les deux pays, forts de leurs cultures anciennes et riches, pouvaient développer les échanges entre leurs peuples et approfondir leur coopération dans les domaines de la culture, des arts et du sport.

Le duc a exprimé son intérêt pour un prochain voyage au Vietnam afin de constater par lui-même son dynamisme et sa richesse culturelle. Il a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances aux victimes des récentes inondations au Vietnam et a exprimé son souhait d’accueillir prochainement le secrétaire général Tô Lâm et son épouse au palais de Goodwood.

Au cours de la rencontre, les deux épouses ont échangé leurs points de vue sur l’importance de l’art et de la préservation du patrimoine culturel comme vecteurs de rapprochement entre les peuples. Elles ont convenu que la culture, l’art et le sport sont des outils essentiels pour favoriser la coopération dans d’autres secteurs.

Elles ont également abordé les questions relatives à la petite enfance et à l’éducation, soulignant qu’investir dans l’enfance permet de former des citoyens productifs pour l’avenir. Ngô Phuong Ly a exprimé son intérêt à partager son expérience avec la duchesse concernant les programmes de garde d’enfants.

Lors de cette rencontre cordiale, le secrétaire général Tô Lâm a adressé une invitation officielle au duc Charles Henry Gordon-Lennox et à son épouse à se rendre au Vietnam afin de poursuivre le dialogue sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des échanges culturels et des relations entre les peuples.

VNA/CVN