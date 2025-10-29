Le Festival national de musique commence sur de bonnes notes à Hô Chi Minh-Ville

>> La musique vietnamienne, 80 ans au rythme de la Patrie
Organisé par l’Association des musiciens vietnamiens, le Comité populaire municipal et le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, ce festival célèbre le prochain XIVe Congrès national du Parti.
|Plus de 600 compositeurs et musiciens participent au Festival national de musique ouverte à Hô Chi Minh-Ville.
|Photo : VNA/CVN
Il présentera de nouvelles compositions et des projets musicaux créés en 2024 et 2025, et encouragera les artistes à développer leur créativité en matière de composition, d’interprétation et de formation.
Le festival proposera deux catégories : composition et interprétation. Il présentera 185 représentations de chant et d’instruments, abordant les thèmes de l’amour de la patrie, de la culture, du développement national et de l’amitié internationale.
Parmi les artistes qui se produiront figurent les artistes émérites Tô Nga, Tiên Lâm et Y Joel Knul, Tung Duong et Hoàng Nghiêp.
Dans le cadre du festival, l’Association des musiciens vietnamiens, en collaboration avec l’Institut des arts du Guangxi (Chine), organisera un concert de musique de chambre le 2 novembre à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville, à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.
VNA/CVN