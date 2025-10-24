Le violoniste virtuose Joshua Bell, l’univers au bout d’un archet à Hanoï

Le légendaire violoniste américain Joshua Bell produira pour la première fois à Hanoï dans un concert plein de mystère et de brillance, avec le Sun Symphony Orchestra sous la direction du directeur musical Olivier Ochanine.

Photo : sunsymphony.vn

Dans l’esprit festif d’octobre, le concert "Fantastique !" du violoniste virtuose à l’Opéra Hô Guom le 31 octobre invite le public à pénétrer dans l’univers surréaliste de Berlioz, où s’entremêlent amour, rêves et obsession.

Pour la dernière étape de sa tournée asiatique en octobre, Joshua Bell présentera des œuvres célèbres, dont le Concerto pour violon n°3 en si mineur, op. 61 de Camille Saint-Saëns.

Joshua Bell est actuellement directeur musical de l’Academy of St Martin in the Fields, basée à Londres, l’un des meilleurs orchestres de chambre au monde, réputé pour ses interprétations fraîches et brillantes de la plus grande musique orchestrale du monde.

Il s’est produit dans des salles prestigieuses telles que le Carnegie Hall, le Musikverein et le Royal Albert Hall, avec des orchestres de renom, dont le New York Philharmonic, le NDR Elbphilharmonie et le London Symphony Orchestra.

Le 14 octobre, Joshua Bell a été nommé Commandeur honoraire de l’Ordre de l’Empire britannique par le roi Charles III.

Le concert "Fantastique !" débutera par la Marche hongroise (extrait de La Damnation de Faust, Op. 24), d’Hector Berlioz, suivie du Concerto pour violon n°3 en si mineur, op. 61 de Camille Saint-Saëns interprété par Joshua Bell, et se conclura par la Symphonie Fantastique, op. 14, de Hector Berlioz.

VNA/CVN