Une semaine spéciale pour célébrer la grande union nationale et le patrimoine culturel

Une semaine dédiée à la grande union nationale et au patrimoine culturel du Vietnam se tiendra du 18 au 23 novembre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoï.

>> Renforcer les ressources pour la préservation du patrimoine culturel

>> Hanoï : le train du patrimoine culturel des cinq portes en service

>> La Semaine du patrimoine culturel vietnamien 2025 se tiendra à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Plus de 200 représentants issus de 18 communautés ethniques du pays sont attendus pour cet événement culturel d’envergure.

Selon l’Autorité des cultures ethniques du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la cérémonie d’ouverture et la deuxième édition du Festival culturel de l’ethnie Muong constitueront les temps forts de la manifestation.

La semaine comprendra également un séminaire sur la préservation et la valorisation des valeurs culturelles des minorités ethniques en lien avec le développement du tourisme, ainsi qu’une série d’activités culturelles, artistiques et d’échanges. Au programme : espace culturel de l’ethnie Cham de Khanh Hoa, échanges culturels du Sud, spectacles des ethnies des Hauts plateaux du Centre, et rencontres interethniques du Nord, entre autres.

Selon les organisateurs, cette semaine vise à honorer et promouvoir l’esprit de solidarité nationale, à préserver et diffuser le riche patrimoine culturel des communautés ethniques vietnamiennes, et à favoriser les échanges culturels, sportifs et touristiques à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, célébrée le 23 novembre.

L’événement contribuera à renforcer la coordination entre les localités et les organismes concernés pour la sauvegarde et la promotion des valeurs culturelles ethniques, tout en encourageant le développement du tourisme sur le site et dans les provinces participantes. Il devrait aussi attirer davantage de visiteurs nationaux et étrangers, stimulant ainsi la croissance socio-économique locale et améliorant l’image du Vietnam à l’international.

VNA/CVN