Peinture

Le Vietnam dans les yeux du peintre Dô Minh Hiêu

Une exposition remarquable ouvre ses portes jusqu’au 1 er novembreau Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle met en valeur la beauté exceptionnelle des paysages du Vietnam et de sa population. Parmi les œuvres retenues et mises en avant, une peinture de l’artiste talentueux Dô Minh Hiêu, dit DoHieu, a retenu l'attention du public.

>> Les sentiments humains touchants lors du typhon sont recréés à travers des peintures

Un peintre qui adore la vieille ville de Hôi An

Les passionnés d'art ont déjà une bonne connaissance des œuvres de Dô Minh Hiêu, né le 13 février 1974. Peintre professionnel, il est aussi enseignant à l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et a fait ses études à l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville entre 1997 et 2002.

C’est à partir de cette solide formation qu’il a pu présenter au grand public ses compositions picturales comme lors de l’exposition de laques "Une nouvelle voie créative - Peintures laquées" au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en 2009 ou celle nommée "Saigon Contemporary" à LaLanTa Fine Arts à Bangkok, en Thaïlande. Il a aussi présenté ses œuvres en République de Corée en 2011, en Chine en 2015, ainsi qu’en Suisse.

Très impressionné par les rues mystérieuses de Hôi An, il en parle avec grande émotion : «Lors de mes visites et de mes découvertes historiques, j'ai été particulièrement impressionné par la couleur des murs couverts de mousse, les toits de tuiles brun foncé et les petits chemins baignés de soleil au lever du jour. Hôi An, à l'architecture influencée par la France, le Japon et la Chine, est un haut lieu d'échanges économiques, culturels et culinaires".

Selon M. Hiêu, les coutumes culturelles des habitants de Hôi An sont préservées depuis longtemps. "Ces derniers m'ont donné une idée de la vitalité du lieu. Les rivières Thu Bôn et Hoài sont le lien entre les habitants et la nature, source de vie et de culture, tant matérielle qu'immatérielle. C'est pourquoi je peins les rues de Hôi An, peuplées d'images anciennes à chaque coin de rue, à chaque fenêtre ou sur chaque vieux sol en briques… les petits matins, le calme et la sérénité des habitants après une longue journée de travail… le chant des oiseaux, comme pour accueillir un nouveau jour et de nouvelles émotions, pour un regain d'énergie à chaque trait, chaque couleur du soleil et de la pluie. Je vois l'image chatoyante et reflétée de la rue lorsque la pluie cesse, l'image de la rue dans les flaques accentue l'attrait des couleurs. Je reproduis les rues de Hôi An, comme pour retrouver mes propres souvenirs", partage-t-il.

Une belle invitation pour se ressourcer au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville avant le 1er novembre et/ou se rendre à Hôi An pour ceux qui n’ont pas encore eu le bonheur de visiter cette charmante localité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.facebook.com/hieu.do.9883

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Dô Minh Hiêu/CVN