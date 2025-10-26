La mode vietnamienne à la conquête du monde

Une nouvelle génération de créateurs vietnamiens ambitieux se fait une place grandissante sur la scène mondiale de la mode. De plus en plus de marques locales osent franchir les frontières, affirmant leur identité et séduisant un public international exigeant.

En septembre 2025, plusieurs marques vietnamiennes se sont imposées sur les grands podiums internationaux du prêt-à-porter, participant simultanément aux Fashion Weeks de New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Milan (Italie), Paris (France), ainsi qu’aux événements dans d’autres villes émergentes comme Shanghai (Chine), Séoul (République de Corée) et Tokyo (Japon). Cette présence témoigne d’une dynamique d’internationalisation que poursuivent activement les créateurs vietnamiens, visant les marchés majeurs des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie.

Lors de la Fashion Week de New York, du 11 au 16 septembre, des noms comme Vy Nguyên (Ivy Moda) et Pham Ngoc Anh (La Pham) ont connu un succès retentissant. D’autres marques telles que Mr Crazy & Lady Sexy ont présenté pour la première fois leurs collections aux médias, investisseurs et distributeurs à New York et Paris. Cette saison, les marques Trân Hùng, Montsand et IHF Studio ont foulé le podium londonien (du 18 au 22 septembre), tandis que Phan Dang Hoàng a poursuivi sa présence à Milan (du 23 au 29 septembre), et que Linh Nga Couture, 21Six, Tracy Studio, ainsi que Hà Linh Thu ont été mises à l’honneur à Paris (du 29 septembre au 7 octobre). Enfin, la Fashion Week de Shanghai (du 9 au 16 octobre) a accueilli Hacchic Couture et Thanh Huong Bùi.

Qualité et prestige

Linh Nga Couture, découvrant la scène parisienne pour la première fois, a fait forte impression. La marque, solidement implantée au Moyen-Orient, en Europe et en Chine, bénéficie d’une clientèle prestigieuse où figures publiques et influenceurs adoptent régu-lièrement leurs pièces “made in Vietnam” sur les tapis rouges et lors d’événements majeurs. Ces apparitions amplifient leur visibilité sur les réseaux sociaux et renforcent leur confiance à l’heure de conquérir Paris, ville emblématique de la haute couture. Comme le souligne la créatrice Linh Nga : “Paris représente un tremplin mondial incontournable, où les normes strictes constituent un défi mais aussi une motivation pour affirmer la place des marques vietnamiennes au plus haut niveau”.

Au-delà de l’exposition sur les podiums, les objectifs des maisons vietnamiennes sont clairs : recherche de partenariats durables, extension de la couverture médiatique, et consolidation de la réputation internationale. IHF Studio, pour sa première participation à Londres, s’inscrit ainsi dans cette dynamique en ciblant ces ambitions via des collections qui marient matériaux traditionnels et savoir-faire artisanal, adaptés à une mode contemporaine et raffinée. La créatrice Kiko Nhung Nguyên insiste sur le besoin d’originalité et d’attraction médiatique face à une concurrence massive, car la qualité des produits constitue la clé du prestige et l’affirmation d’une véritable transformation de la mode vietnamienne à l’échelle mondiale.

Dans la lignée de ce succès, La Pham s’impose également comme une figure phare de la mode durable. Présente depuis plusieurs saisons sur les grandes scènes internationales, la marque mise sur des matières naturelles vietnamiennes - soie, ramie, chanvre - et innove en expérimentant de nouveaux textiles issus de fibres végétales comme les feuilles de pandan, les pousses de bananier ou même la fibre de cocotier. Cette approche séduit une clientèle fidèle attachée à l’alliance du confort et du raffinement comme l’explique Nguyên Huong Giang, cliente convaincue par “l’authenticité et la qualité des textiles traditionnels sublimés par la marque”.

Créativité et héritage

L’émergence de la mode vietnamienne ne passe plus inaperçue auprès des professionnels internationaux. Minh Anh, experte du secteur, souligne que la reconnaissance des marques locales progresse rapidement, certaines étant désormais portées par des célébrités et bénéficiant d’une visibilité accrue. Ce contexte favorable est une véritable opportunité pour les créateurs vietnamiens de consolider leur présence internationale.

Phan Dang Hoàng, l’une des figures majeures du mouvement, incarne cette évolution mêlant mode, art, architecture et musique. Son parcours, jalonné de participations remarquées à la Fashion Week de Milan, reflète une créativité nourrie par un héritage familial artistique et une quête incessante de perfection. Dang Hoàng affirme sa passion pour les matières durables et naturelles, source d’inspiration et de respect des enjeux environnementaux. Sa formation et son travail dans la capitale italienne, où il a trouvé liberté et reconnaissance, ont forgé une identité singulière fondée sur la fusion entre mode et arts visuels.

Cependant, malgré les succès, les créateurs vietnamiens soulignent les défis d’un secteur extrêmement concurrentiel où seul le talent ne suffit pas toujours. Nguyên Lê Thuc Vy, créatrice en chef chez IVY moda, rappelle “l’importance du goût et de la cohérence dans une collection”, tandis que Pham Ngoc Anh insiste sur la nécessité d’étudier les marchés étrangers et les attentes des consommateurs. Elle note que la mode vietnamienne s’est intégrée plus tardivement que celle de certains pays voisins, nécessitant un travail plus intense pour se positionner. Spécifiquement, les jeunes talents doivent surmonter le manque d’expérience, de soutien financier et de réseaux professionnels. Phan Dang Hoàng encourage à apprendre de ses erreurs et à persévérer tout en restant fidèle à ses valeurs et aux normes sociales. Cette maturité progressive témoigne d’un secteur en pleine mutation, capable de s’imposer durablement.

Rayonnement

L’influence vietnamienne dépasse désormais les seules sphères des défilés : au Festival de Cannes 2024, des célébrités internationales ont porté des créations vietnamiennes, et des marques comme FanCì Club ou La Lune ont conquis les scènes musicales mondiales, notamment dans des clips de groupes K-pop. Ce rayonnement inédit dynamise la notoriété mondiale de la mode vietnamienne.

Sur le plan économique, la mode vietnamienne se structure également en tant qu’industrie performante. Selon Trang Lê, présidente de l’Association des créateurs de mode d’Asie du Sud-Est, le pays progresse vers une production à grande échelle avec des commandes internationales majeures. Cette croissance est confirmée par les chiffres d’exportation : au premier semestre 2025, le textile et l’habillement vietnamiens ont généré 21,8 milliards de dollars d’exportations, soit une hausse de 10,6% en glissement annuel.

Pour continuer à se développer à l’international, il est essentiel pour les marques vietnamiennes d’affirmer une identité forte, mêlant innovation, culture et engagements durables. Cette approche leur per-mettra de conquérir progressivement les marchés mondiaux, séduisant une clientèle exigeante et diversifiée.

La mode viet-namienne illustre aujourd’hui son formidable potentiel à travers la diversité de ses créateurs, leur talent, et une vision tournée vers la durabilité et l’authenticité. Sur les podiums et dans les ateliers, des marques comme Ivy Moda, La Pham, Linh Nga Couture ou Phan Dang Hoàng portent haut les couleurs de leur pays, imposant peu à peu le “made in Vietnam” comme une référence internationale à part entière.

À travers créativité, savoir-faire ancestral et engagement écologique, la nouvelle génération de stylistes viet-namiens écrit une page ambitieuse dans l’histoire de la mode, prête à s’imposer durablement sur la scène mondiale.

