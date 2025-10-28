Le chef du PCV assiste à une table ronde sur les technologies avancées à Londres

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 octobre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté à une table ronde réunissant d’éminents stratèges et experts britanniques et internationaux dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies avancées.

Organisé par le Boston Global Forum, l’événement s’est tenu le 28 octobre à Londres dans le but de renforcer la coopération entre le Vietnam et les grandes puissances technologiques à l’ère de l’IA, tout en affirmant le rôle croissant du Vietnam dans la transformation numérique mondiale.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a souligné l’importance de la science et de la technologie comme moteur clé de la croissance et de l’innovation, réaffirmant la volonté du Vietnam d’accompagner les pays avancés pour partager une vision et des valeurs communes, construisant ainsi un monde meilleur où l’IA sert l’humanité, promouvant la créativité, l’humanité, la paix et la prospérité. Il a souligné que le Vietnam est prêt à accueillir et à expérimenter des idées pionnières.

De nombreux experts ont salué les progrès rapides du Vietnam, devenu une économie manufacturière compétitive et un partenaire fiable en matière numérique. Ils ont recommandé de renforcer l’infrastructure numérique et de développer des normes d’IA responsables, garantissant l’équité, la transparence et la confidentialité...

En conclusion, le chef du PCV a exprimé son intérêt pour les propositions présentées et a indiqué qu’elles feraient l’objet d’études approfondies afin de les concrétiser en projets et programmes spécifiques. Il a exprimé le souhait que, dans les temps à venir, les experts continuent de soutenir le Vietnam dans le développement de l’intelligence artificielle en particulier et de la science et de la technologie en général, et qu’ils collaborent avec le pays pour mettre en œuvre avec succès des programmes scientifiques et technologiques majeurs, notamment dans les domaines nouveaux et pionniers, afin de contribuer à bâtir une économie vietnamienne innovante et résiliente.

