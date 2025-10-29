Le SG Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Royaume-Uni

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré le 28 octobre à Londres des représentants de la communauté vietnamienne résidant, étudiant et travaillant au Royaume-Uni, ainsi que le personnel de l'ambassade du Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hùng, a exprimé sa profonde émotion et sa gratitude envers le secrétaire général et son épouse pour avoir réservé à la communauté vietnamienne la première activité de leur programme à Londres.

Ce geste illustre l'attention constante du Parti et de l'État envers les Vietnamiens à l'étranger et la politique cohérente de renforcer la grande union nationale au service du développement du pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que cette visite intervient à un moment où les relations Vietnam-Royaume-Uni connaissent un essor remarquable. Il a souhaité que le gouvernement britannique continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse s'épanouir, contribuant ainsi activement au développement des deux pays et jouant le rôle de passerelle d'amitié entre les deux nations.

Le secrétaire général a insisté sur l'importance du développement scientifique et technologique fondé sur la valorisation du capital humain, des intellectuels et des travailleurs hautement qualifiés

Il a affirmé que l'État vietnamien met en place des politiques d'incitation pour attirer les meilleurs experts, tout en appelant les Vietnamiens de l'étranger à préserver et promouvoir les valeurs culturelles, notamment à maintenir l'enseignement de la langue vietnamienne auprès des jeunes générations.

S'adressant aux étudiants vietnamiens, il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour exceller dans leurs études, contribuer aux sociétés d'accueil, affirmant que l'État accueillera toujours avec plaisir leur retour au service de la nation.

Tô Lâm a salué les contributions précieuses de la communauté vietnamienne et réaffirmé la volonté du Parti et de l'État de soutenir leurs compatriotes à l'étranger. Il s'est dit convaincu que, forts de leur patriotisme, de leur esprit d'autonomie et de leur intelligence, les Vietnamiens du Royaume-Uni, comme ceux du monde entier, continueront d'être une source de force pour accompagner le pays dans sa nouvelle phase de développement.

Il a exprimé le souhait que l'ambassade demeure un point d'appui fiable, contribuant à renforcer la solidarité et à valoriser les ressources de la communauté au service du développement national.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse ont offert à l'ambassade et à la communauté vietnamienne des présents symboliques du pays ainsi que des livres en vietnamien destinées aux enfants et aux classes de vietnamien, afin de leur faire mieux connaître l'histoire héroïque et les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam.

