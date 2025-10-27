France - Vietnam : un concert solidaire pour panser les blessures de la guerre

Le Comité de Villejuif pour le Village de l’amitié de Vân Canh (Comité de Villejuif), situé dans le département du Val-de-Marne, a organisé le 26 octobre un concert intitulé "Chants et danses du Vietnam" à l’église Saint-Cyr–Sainte-Julitte, afin de mobiliser des fonds en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange et de sensibiliser le public français aux séquelles durables de la guerre du Vietnam.

L’événement, devenu l’une des actions caritatives annuelles les plus importantes du Comité de Villejuif, a réuni de nombreux Vietnamiens et amis français dans une atmosphère musicale empreinte d’émotion et de solidarité. Le programme a alterné entre chants patriotiques et mélodies romantiques, interprétés par le chœur Quê Hương (Pays natal) et la troupe de danse Thanh Xuân (Jeunesse).

Entre les morceaux vietnamiens, plusieurs œuvres classiques françaises – Cantique de Jean Racine, Vois sur ton chemin, Cerf-volant – ont symbolisé la rencontre entre deux cultures et la puissance universelle de la musique comme langage de paix.

Selon Martine Desmarest, présidente du Comité de Villejuif, l’intégralité des fonds récoltés sera envoyée au Village de l’amitié de Van Canh, près de Hanoï, pour soutenir 120 enfants et 80 anciens combattants souffrant encore des conséquences de la dioxine. Elle a rappelé que, malgré la fin de la guerre en 1975, "des enfants continuent de naître avec de graves malformations dues à la contamination génétique".

Le Comité mène également d’autres activités solidaires - dîners du Nouvel An lunaire, loteries, ventes artisanales - et a déjà versé 5.000 euros en 2024 pour l’achat d’équipements médicaux.

