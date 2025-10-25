Valoriser le "soft power" vietnamien pour un développement culturel à la hauteur de la nouvelle ère

Dans le cadre des préparatifs du XIVᵉ Congrès national du Parti, les projets de documents continuent de susciter un large élan de réflexions et de contributions de la part des experts, des cadres et des membres du Parti.

Photo : VNP/CVN

Parmi les thèmes les plus débattus figure la question du développement de la culture et de l’homme vietnamien - considérés comme le fondement spirituel, la force endogène et le "soft power" du pays dans le processus de rénovation et d’intégration internationale.

La culture - fondement spirituel et ressource stratégique de la nation

Le projet de rapport récapitulatif sur les 40 ans de rénovation souligne que la pensée théorique du Parti sur le rôle de la culture a connu un développement significatif. Le XIIIᵉ Congrès a affirmé que la culture constitue le fondement spirituel de la société, tout en étant à la fois objectif, moteur et force endogène du développement rapide et durable du pays. La culture est non seulement une "ressource ", mais aussi une "puissance douce " permettant au Vietnam d’affirmer son identité, son prestige et sa position sur la scène internationale.

Selon le Docteur Pham Ngoc Huong, de l’Institut des sciences sociales du Sud, après quatre décennies de rénovation et dans le contexte actuel de mondialisation et de transformation numérique, il est nécessaire d’affirmer plus clairement le rôle de la culture comme pilier spirituel garantissant un développement durable. La culture doit être perçue comme une force essentielle, évoluant en synergie avec le développement économique, politique et social.

Le chercheur insiste sur la nécessité de promouvoir les industries culturelles et numériques liées à l’économie créative, considérées comme un secteur stratégique d’avenir. Il recommande d’accroître les investissements dans les infrastructures culturelles modernes, de préserver et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel, tout en intégrant la technologie et la numérisation dans la gestion, la promotion et l’exploitation des ressources culturelles. Il souligne également l’importance de créer des mécanismes incitatifs encourageant les entreprises, les communautés et les créateurs à participer activement à la production et à la consommation de biens culturels, afin de bâtir un marché culturel sain, unifié et compétitif à l’échelle internationale.

Mettre la culture sur un pied d’égalité avec l’économie et le social

Photo : VNA/CVN

Pour Nguyên Nhu Thuy, proviseure adjointe du collège Hoàng Diêu à Hô Chi Minh-Ville, le fait que les documents du Congrès reconnaissent désormais la culture comme une "ressource nationale" et un pilier du développement marque un tournant majeur dans la perception des priorités de développement du pays.

Au cours des dernières années, la vie culturelle de la population s’est enrichie tant en qualité qu’en profondeur. De nombreux mouvements et programmes à forte empreinte culturelle, tels que le mouvement "Tout le peuple s’unit pour construire une vie culturelle", ont favorisé la solidarité, la responsabilité civique et la fierté nationale. Selon Nguyên Nhu Thuy, à l’heure de l’intégration mondiale et de la révolution industrielle 4.0, placer la culture au même rang que l’économie et le social est une condition essentielle pour renforcer la cohésion nationale et prévenir la dégradation morale et éthique.

Des acquis importants, mais aussi des limites à surmonter

Le projet de rapport reconnaît les résultats notables enregistrés dans la construction et le développement culturel au cours des 40 dernières années. Le réseau d’institutions culturelles, du niveau central au niveau local, s’est consolidé ; la vie spirituelle des citoyens s’est diversifiée ; les industries culturelles et les services connexes ont connu un essor ; la coopération internationale s’est élargie, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple dans le monde.

Pour l’Artiste du Peuple, Dang Thuy My Uyên, directrice du Théâtre dramatique de Hô Chi Minh-Ville, ces réalisations ont permis d’édifier une culture vietnamienne avancée, imprégnée d’identité nationale, tout en s’enrichissant des valeurs universelles. Les activités artistiques et culturelles ne se limitent pas à divertir : elles éduquent, élèvent le goût esthétique et nourrissent la créativité des citoyens.

Cependant, Dang Thuy My Uyên souligne plusieurs faiblesses persistantes : les investissements publics dans la culture demeurent insuffisants ; le nombre d’œuvres littéraires et artistiques de grande valeur reste limité ; certaines créations cèdent à la superficialité et au goût commercial ; les écarts d’accès à la culture entre régions subsistent ; et plusieurs institutions artistiques rencontrent des difficultés pour attirer et fidéliser leur public.

Investir davantage dans la culture - investir dans l’avenir

Photo : VNA/CVN

Pour la directrice My Uyên, accroître les investissements dans les industries culturelles, notamment dans le théâtre, est une exigence urgente afin de stimuler la créativité artistique et de produire des œuvres de qualité à la fois esthétique et idéologique. Elle souligne que, parallèlement au rôle de l’État et des institutions publiques, il convient de renforcer la responsabilité des associations professionnelles et des artistes eux-mêmes dans la création, la diffusion et la valorisation des œuvres, évitant ainsi qu’elles ne "dorment dans les tiroirs".

Investir dans la culture, rappelle-t-elle, ce n’est pas seulement financer des spectacles ou des œuvres : c’est investir dans le développement humain et dans l’avenir de la nation - une ressource capable de diffuser des valeurs, de susciter l’inspiration et de forger la résilience collective.

Développer les industries culturelles et promouvoir le soft power vietnamien

Selon le Docteur Pham Ngoc Huong, dans l’ère numérique actuelle, le développement des industries culturelles et créatives ainsi que la valorisation du soft power vietnamien constituent une orientation incontournable. Il préconise de trouver un équilibre entre gestion et créativité, entre préservation de l’identité et ouverture au monde.

Le Vietnam doit continuer à perfectionner son cadre institutionnel et ses politiques culturelles, à renforcer les capacités humaines dans le secteur culturel et artistique, et à faire de la culture un levier de compétitivité et de rayonnement au niveau régional et mondial.

En définitive, les documents préparatoires du XIVᵉ Congrès national du Parti placent la culture à la hauteur de son rôle stratégique : à la fois fondement spirituel, moteur endogène et “ressource douce” essentielle au développement durable du pays.

Faire rayonner la culture et l’homme vietnamien, c’est bâtir la force d’un Vietnam prospère, indépendant et créatif - un Vietnam confiant dans son identité et ouvert sur le monde.

VNA/CVN