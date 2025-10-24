My Anh représentera le Vietnam à l’APEC Woman on Music 2025 à Gyeongju

La chanteuse My Anh sera vendredi 24 octobre la seule artiste vietnamienne à se produire au concert APEC Woman on Music 2025, organisé à l’occasion du Sommet de l’APEC en République de Corée.

>> Mise en œuvre des projets d’infrastructures en vue de l’APEC 2027 à Phu Quôc

>> An Giang lance dix projets d’infrastructure en préparation de l’APEC 2027

Photo : NVCC/CVN

L'événement s’inscrit dans le cadre de l’APEC Music Festa 2025, le programme culturel officiel du Sommet de l’APEC qui se tiendra à Gyeongju, en République de Corée.

Le concert est considéré comme l’un des événements culturels phares de l’APEC 2025, avec la participation d’artistes féminines exceptionnelles venues de République de Corée, de Chine, de Russie et du Vietnam. Ensemble, elles transmettront des messages d’espoir, de connexion et d’avenir durable à la jeune génération du monde entier.

Le concert aura lieu le 24 octobre à 17h00 au Bomun Lake Water Stage et sera enregistré et diffusé sur KBSN et KBS World, visant à toucher des millions de téléspectateurs en République de Corée et à l’étranger.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la série APEC Music Festa 2025, qui propose des performances de grande envergure d’artistes et de groupes sud-coréens renommés tels que Billlie, NCT WISH, YENA, Ha Sung Woon et Hearts2Hearts.

Seule représentante vietnamienne, My Anh offrira une performance mêlant sonorités contemporaines et essence culturelle vietnamienne, illustrant le point de vue d’une nouvelle génération d’artistes dans un monde de plus en plus globalisé.

Ses performances de R&B telles que Letting Go, Phases of the Moon, Over Again and Over Again et Someday, ont reçu un accueil enthousiaste du public international. Par ailleurs, la cadette de la diva vietnamienne My Linh a enregistré une série de tubes qui l’ont fait connaître au Vietnam, notamment Real Love et Yên.

Sa participation à l’événement devrait être l’un des temps forts culturels de la présence vietnamienne à l’APEC de cette année, soulignant la créativité et l’esprit d’intégration des jeunes artistes vietnamiens sur la scène musicale régionale.

VNA/CVN