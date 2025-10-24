Hanoï accueille l’exposition "Amour et Amitié"

L'exposition "Amour et Amitié", fruit d'une collaboration artistique étroite entre le Vietnam et la République de Corée, a officiellement ouvert ses portes le 23 octobre à Hanoï.

Organisé conjointement par l'Association des beaux-arts du Vietnam et l'Association sud-coréenne d'échanges culturels et artistiques, cet événement majeur rassemble une vingtaine d'artistes vietnamiens et sud-coréens issus de diverses générations et écoles artistiques.

Une cinquantaine d'œuvres, incluant peintures et pièces d'artisanat, sont exposées. Elles témoignent d'une riche palette de matériaux allant de la laque à la nacre, en passant par la céramique, la peinture à l'huile, l'acrylique, la soie et les pigments en poudre.

Lors du vernissage, Luong Xuân Doàn, président de l'Association des beaux-arts du Vietnam, a chaleureusement remercié le Centre culturel sud-coréen au Vietnam pour son rôle de passerelle importante, facilitant les rencontres, les échanges professionnels et la visibilité des œuvres auprès du public.

De son côté, Seo Beom Seok, président de l'Association sud-coréenne d'échanges culturels et artistiques, a souligné l'originalité de cette exposition qui consacre un espace dédié aux étudiants en beaux-arts. Cette initiative vise à offrir aux jeunes talents, futurs acteurs de la scène artistique, une plateforme unique pour apprendre, partager et présenter leurs créations aux côtés d'artistes renommés.

Seo Beom Seok a également insisté sur l'amitié solide et en constant développement entre le Vietnam et la République de Corée, une relation d'amitié cultivée depuis plus de trois décennies. Selon lui, cet échange artistique marque le début de collaborations plus vastes à l'avenir, s'étendant au-delà de la peinture à d'autres domaines artistiques tels que la musique, les arts de la scène et le design.

Choi Seung Jin, directeur du Centre culturel sud-coréen au Vietnam, a salué l'importance de cette exposition, y voyant un témoignage éloquent de l'amitié durable unissant les deux nations. Il a rappelé que depuis l'établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et la République de Corée ont enregistré des avancées significatives dans tous les domaines de coopération. Il a particulièrement mis en avant l'approfondissement et l'élargissement de la coopération culturelle, renforcée par l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global.

L'exposition d'échanges culturels et artistiques République de Corée - Vietnam 2025 s'annonce comme un événement d'une portée particulière, contribuant à consolider les liens d'amitié entre les deux peuples. À travers les œuvres exposées, le public aura l'opportunité d'approfondir sa compréhension des cultures respectives et de nourrir une passion commune pour l'art.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 27 octobre 2025.

