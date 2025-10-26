Le culte des ancêtres des Lô Lô noirs, un patrimoine vivant

>> Aller à Mèo Vac pour se plonger dans la culture du Nord-Ouest
|Les Lô Lô noirs vivent au pied au mât au drapeau de Lung Cu, aux confins septentrionaux du territoire national.
Chaque année, le 14e jour du 7e mois lunaire, les familles Lô Lô célèbrent un culte familial autour d’un autel central, où figurent les esprits des ancêtres. Le rituel collectif, dirigé par le chef de lignée, comprend trois étapes : les offrandes sacrificielles, la commémoration et le renvoi des esprits. Bien que simplifié avec le temps, le rituel conserve ses éléments essentiels et distingue les ancêtres proches (jusqu’à la quatrième génération) des plus lointains.
|Les chamanes, vêtus de leurs habits traditionnels, se rendent à la cérémonie de culte des ancêtres.
|La procession des offrandes rend hommage aux ancêtres.
Pour Sinh Di Gai, chef du village, cette cérémonie est “un moyen d’éducation et de transmission intergénérationnelle”. Elle rassemble toute la communauté, renforçant les liens sociaux et familiaux. Des danses rituelles, des jeux populaires et des personnages masqués appelés “ma cô” illustrent la richesse de cette fête.
|De jeunes hommes vigoureux portent des vêtements tissés en herbe - symbole rappelant les premières étapes de l’installation du village.
|Dans une atmosphère solennelle et sacrée, les chamanes prient pour inviter les ancêtres.
Le président du Comité populaire de Lung Cu, Trân Duc Chung, souligne que cette cérémonie joue un rôle clé dans la valorisation du patrimoine immatériel, renforçant la cohésion sociale. L’édition 2025, placée sous le thème “Patrimoine - retour aux origines”, mettra en valeur le costume traditionnel et la transmission orale des rites.
|Les habitants se joignent à la danse communautaire, renforçant les liens entre la communauté et les ancêtres à travers le rythme des tambours en bronze.
Texte et photos : Viêt Cuong - Xuân Hoàng/VNP/CVN