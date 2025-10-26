Le culte des ancêtres des Lô Lô noirs, un patrimoine vivant

Du 12 au 13 septembre, au pied du mât au drapeau de Lung Cu, dans la commune éponyme de la province de Tuyên Quang (Nord), les Lô Lô noirs du hameau de Lô Lô Chai célèbrent leur cérémonie de culte des ancêtres, un rituel inscrit au patrimoine culturel immatériel national depuis 2012. Cette tradition, qui unit les générations, est un pilier de la mémoire collective de cette ethnie minoritaire du Nord du Vietnam.

Chaque année, le 14e jour du 7e mois lunaire, les familles Lô Lô célèbrent un culte familial autour d’un autel central, où figurent les esprits des ancêtres. Le rituel collectif, dirigé par le chef de lignée, comprend trois étapes : les offrandes sacrificielles, la commémoration et le renvoi des esprits. Bien que simplifié avec le temps, le rituel conserve ses éléments essentiels et distingue les ancêtres proches (jusqu’à la quatrième génération) des plus lointains.

Pour Sinh Di Gai, chef du village, cette cérémonie est “un moyen d’éducation et de transmission intergénérationnelle”. Elle rassemble toute la communauté, renforçant les liens sociaux et familiaux. Des danses rituelles, des jeux populaires et des personnages masqués appelés “ma cô” illustrent la richesse de cette fête.

Le président du Comité populaire de Lung Cu, Trân Duc Chung, souligne que cette cérémonie joue un rôle clé dans la valorisation du patrimoine immatériel, renforçant la cohésion sociale. L’édition 2025, placée sous le thème “Patrimoine - retour aux origines”, mettra en valeur le costume traditionnel et la transmission orale des rites.

