Le SG Tô Lâm prononce un discours de politique à l'Université d'Oxford

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le 28 octobre, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, s'est rendu à l'Université d'Oxford et y a prononcé un discours de politique devant de nombreux professeurs, chercheurs, étudiants et amis du Vietnam.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, face aux bouleversements mondiaux, la question essentielle pour chaque nation n'est pas de savoir "de quel côté se placer", mais "comment tenir ferme et préserver son autonomie". Le Vietnam, a-t-il affirmé, a choisi la voie de la paix, de l'indépendance, de l'autonomie et de la coopération pour un développement partagé. Citant le Président Hô Chi Minh, Tô Lâm a réaffirmé que "rien n’est plus précieux que l'indépendance et la liberté", un principe fondateur de la politique vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a insisté sur le refus de confrontation. Le Vietnam croit au dialogue sur un pied d'égalité, au respect du droit international et à la recherche d'intérêts partagés. Cette approche, selon lui, a permis au pays de préserver sa stabilité tout en s'intégrant activement à l'économie mondiale, notamment à travers des accords de libre-échange de nouvelle génération, dont celui avec le Royaume-Uni.

Partageant la dynamique de développement du Vietnam dans la nouvelle ère, Tô Lâm a indiqué que la science, la technologie, l'innovation et l'économie numérique constituent les moteurs de la croissance future. Le pays s'attache à promouvoir la transformation numérique, l'économie verte et circulaire, tout en perfectionnant son modèle d'"économie de marché à orientation socialiste".

Plaçant l'être humain au cœur de toute stratégie de développement, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que la finalité du développement n'est pas seulement la croissance économique, mais l'amélioration concrète de la qualité de vie - revenus, logement, santé, éducation, environnement de vie. Le Vietnam, a-t-il dit, "veut croître sans sacrifier la nature, s'industrialiser sans perdre son identité et promouvoir l'urbanisation sans laisser personne de côté".

Le pays vise deux objectifs majeurs : devenir d'ici 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur, et d'ici 2045 un pays développé à revenu élevé.

Évoquant les relations bilatérales, Tô Lâm a qualifié le Royaume-Uni de "partenaire stratégique de long terme" avec lequel le Vietnam souhaite définir de nouveaux standards de coopération au 20e siècle.

Il a proposé un nouveau modèle de coopération concret et bénéfique pour les populations des deux pays, alliant les atouts du Royaume-Uni en sciences fondamentales, technologies de pointe, santé publique, éducation universaire, transition énergétique et services financiers, aux besoins du Vietnam en matière de transition numérique et verte, de développement des ressources humaines de haute qualité et d'innovation dans la gestion du développement, de perfectionnement de l'institution économique de marché à orientation socialiste au Vietnam.

Il a souligné qu'il ne s’agit pas d'un simple transfert de technologies, mais d'une co-création de l'avenir, où Oxford, avec son vaste réseau d'anciens étudiants, peut jouer un rôle concret dans ce processus. Tô Lâm a proposé de renforcer la coopération en formation et recherche dans des domaines clés tels que la santé publique, la biotechnologie, les sciences nucléaires, l'intelligence artificielle responsable, le changement climatique et l'énergie propre, ainsi que dans l'innovation, l'entrepreneuriat technologique, la finance verte et le développement urbain durable, etc.

Concluant son discours, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa confiance dans la puissance du "sens moral" et de la solidarité entre les peuples : "La force la plus durable d'un pays ne réside pas dans sa puissance militaire ou financière, mais dans sa force morale, son unité nationale et la confiance qu'il inspire à la communauté internationale".

Il a invité la jeunesse britannique, les chercheurs et les entreprises innovantes à considérer le Vietnam comme un partenaire sincère et fiable pour construire ensemble un avenir de paix et de développement durable.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang ont assisté, avec la direction de l'Université d'Oxford, à la signature de plusieurs accords de coopération : un accord entre l'Institut de recherche Tâm Anh et l'Université d'Oxford sur la formation et l'innovation en santé ; un partenariat de recherche sur le Net Zéro Carbone entre Vietjet et l'Université d'Oxford, dans le cadre de la campagne Fly Green visant à réduire de 38 % les émissions par passager ; et la création du Fonds de bourses Oxford Pioneer, une initiative conjointe du groupe Sovico et l'Université d'Oxford, déjà dotée de 700 000 livres, offrant des bourses à onze étudiants vietnamiens d'excellence.

VNA/CVN