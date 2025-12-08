Le Vietnam et le Laos resserrent leurs liens de coopération médiatique

Une délégation de l'Association des journalistes du Laos, conduite par son président Savanhkhone Razmountry, a eu le 8 décembre à Hanoï, une séance de travail avec l'Association des journalistes du Vietnam (AJV).

Lê Quốc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le peuple) et président de l'AJV, a salué cette visite, estimant qu'elle contribuerait à approfondir la coopération entre les deux associations et entre les organes de presse des deux pays.

Il a souligné que, ces dernières années, les médias vietnamiens et lao ont entretenu une coordination étroite, notamment à travers des programmes de formation destinés à renforcer les compétences professionnelles des reporters et rédacteurs. Les deux parties ont également multiplié les échanges culturels et le partage d'informations sur le développement socioéconomique du Vietnam et du Laos.

Pour sa part, Savanhkhone Razmountry a remercié l'AJV pour son accueil chaleureux et présenté la situation récente de la presse au Laos ainsi que l'organisation de plusieurs événements nationaux importants. Il a exprimé le souhait de voir les deux associations poursuivre leur coopération, en particulier dans l'échange d'expériences professionnelles, et a invité l'AJV à envoyer des experts pour soutenir la formation des journalistes lao, notamment dans l'application des technologies nouvelles et de l'intelligence artificielle dans le journalisme.

Le même jour, les deux parties ont inauguré un atelier de formation sur le thème "Compétences pour couvrir les questions environnementales", destiné aux journalistes lao.

En février 2025, l'AJV avait envoyé une délégation participer au Forum régional des journalistes au Laos, où les membres de la Confédération des journalistes de l'ASEAN (CAJ) ont échangé leurs expériences pour répondre aux exigences croissantes du journalisme à l'ère du numérique.

