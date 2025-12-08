Vietnam - Canada

Intelligence artificielle : perspectives de coopération dans le secteur de la santé

Le Canada accélère la mise en place d’une plateforme de santé de précision fondée sur les données génétiques et l’intelligence artificielle (IA), dans le but d’améliorer la qualité des soins et l’efficacité de son système de santé publique. Cette orientation stratégique à long terme ouvre également de vastes perspectives de coopération avec le Vietnam.

>> Exploiter davantage le potentiel de coopération Vietnam - Canada

>> Vietnam - Canada : partage d'expériences sur la réduction des émissions de CO 2

>> Le Vietnam et le Canada renforcent leurs liens dans les secteurs de la production et de l'énergie

Photo : VNP/CVN

Ces informations ont été présentées lors d’un colloque organisé à Montréal par la Chambre de commerce Canada - Vietnam, dans le contexte où le gouvernement canadien vient d’annoncer l’Initiative pour des soins de santé de précision 2025.

Celle-ci vise à construire une base de données génétiques intégrée aux dossiers médicaux, aux facteurs environnementaux et aux modes de vie, afin de permettre aux médecins d’anticiper les risques, de choisir les traitements les plus adaptés et de personnaliser les protocoles thérapeutiques. Selon Anne Nguyen, responsable de l’IA au sein du Conseil de l’innovation du Québec, l’intelligence artificielle devient un outil central dans la transition d’un modèle de santé de masse vers une médecine personnalisée, notamment dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation des besoins de soins.

Le Conseil, chargé de conseiller les autorités provinciales et fédérales, joue un rôle essentiel dans la compréhension de l’écosystème entrepreneurial et dans la promotion de l’innovation. Elle souligne que la constitution de bases de données génétiques par communautés facilite l’identification des maladies rares, souvent difficiles à détecter à travers les études traditionnelles. L’IA accélère l’analyse, permet de déterminer les causes des pathologies et ouvre la voie à des traitements plus précis.

Brian D. Keane, président exécutif de DiaGen AI, rappelle que l’IA est présente dans la médecine depuis plusieurs années, mais que son efficacité n’a réellement explosé que ces cinq dernières années grâce aux progrès rapides des modèles avancés. De nombreuses entreprises concentrent leurs efforts sur les maladies rares et le cancer, des problématiques globales.

DiaGen développe actuellement de nouvelles molécules et peptides pour détecter le cancer et l’infarctus du myocarde, tout en ciblant les pays où l’accès aux services reste limité, comme le Vietnam.

Selon lui, l’IA peut considérablement accroître la productivité des médecins et des chercheurs en raccourcissant le temps d’analyse, en réduisant les coûts, en identifiant des modèles pathologiques complexes et en révélant les raisons de l’échec de certains médicaments. Toutefois, son efficacité dépend de la disponibilité de données complètes et diversifiées.

Le directeur général de XCS AI souligne lui aussi que le défi majeur ne réside pas seulement dans l’application de l’IA, mais dans la collecte de bases de données représentatives. Un système fondé uniquement sur des données provenant d’une seule communauté risque d’ignorer les spécificités génétiques, culturelles et comportementales d’autres groupes. La collecte de données de qualité exige des investissements importants et une collaboration étroite entre plusieurs organisations.

Ce besoin ouvre des opportunités pour le Canada de renforcer sa coopération internationale, notamment avec le Vietnam. Le Vietnam, qui accélère sa transformation numérique dans la santé, la mise en place du dossier médical électronique et l’utilisation des données en médecine, est considéré comme un partenaire prometteur dans le domaine de la santé de précision.

Anne Nguyen estime que la complémentarité des expertises constitue un point de convergence déterminant entre les deux pays. Le Canada dispose d’une solide expérience en agrégation et analyse de données génétiques, tandis que le Vietnam possède une population nombreuse et génétiquement diversifiée, ainsi qu’un secteur technologique en plein essor.

Les deux pays disposent d’un vaste potentiel de coopération en matière de formation, de recherche, de développement d’applications d’IA et d’analyse génomique. Une telle synergie pourrait aider le Vietnam à réduire l’écart technologique et à améliorer la prise en charge des maladies rares, un domaine prioritaire pour de nombreux pays.

VNA/CVN